José María Balcázar sobre Hernando de Soto: "Tiene contactos. Lo podemos aprovechar para un crédito internacional"

El presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció luego de nombrar al economista Hernando de Soto como su primer ministro. En ese sentido, Balcázar sostuvo que la elección de De Soto es porque "tenía que recurrir a una de las personalidades más importantes dentro de la economía peruana y mundial".

El mandatario afirmó que el nombramiento del excandidato presidencial permitirá que el próximo gobierno no tenga "sobresaltos económicos". Asimismo, mencionó que el flamante titular de la PCM "tiene contactos muy buenos y hay que aprovecharlo".

"Es un hombre muy amplio, tiene una cultura muy exquisita, es un hombre con el que se puede conversar, se puede dialogar de todo. Entonces, yo creo que este hombre, que tiene inclusive los contactos internacionales más modernos e interesantes, lo podemos aprovechar para cualquier crédito internacional, suplementario", enfatizó durante una entrevista con Exitosa.

"Es un peruano que ha escrito mucho sobre el Perú, sobre la formalización de la propiedad. Hay que sacarle provecho a Hernando", acotó.

José María Balcázar y Hernando de Soto evaluarán la continuidad de ministros

En otro momento de la entrevista, el mandatario aseguró que junto con el economista De Soto evaluarán la continuidad de los ministros de la anterior gestión de José Jerí. Para ello, analizarán sus cargos hasta el mediodía de este lunes. En tanto, no precisó qué carteras tendrán cambios.

"Lo importante es la línea que va a imprimir el presidente y el primer ministro. Esas líneas, digamos, orientaciones económicas no van a tener ningún tipo de inconvenientes con los ministros porque el hombre sabe consensuar, es un hombre de mucha experiencia y yo también, por supuesto, de manera que no podemos tener, por decir, alguien que sea disidente de las líneas del premier", dijo.

Mensaje a Vladimir Cerrón

Por otro lado, Balcázar le envió un mensaje al prófugo de la justicia y líder del partido político Perú Libre —el mismo que llevó al hoy jefe de Estado al Congreso—, Vladimir Cerrón. Al ser consultado si la designación de De Soto podría enojar a Cerrón, el presidente aseguró que "habría que conversar con todos los "convivir democráticamente".

"Si vamos a dedicarnos a pelear entre los políticos y nunca vamos a ponernos en una mesa de diálogo, entonces va a continuar el Perú ninguneado en círculos internacionales", dijo.