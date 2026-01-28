HOYSuscripcion LR Focus

Política

Poder Judicial autoriza inicio del juicio oral contra Alejandro Toledo por caso Interoceánica Sur-Tramo 4

El expresidente es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. El juez Richard Concepción Carhuancho dio el visto bueno para que Alejandro Toledo afronte un nuevo juicio. La Fiscalía ha solicitado 28 años de prisión.

Toledo ya se encuentra cumpliendo una condena por el caso Ecoteva. Foto: difusión
Toledo ya se encuentra cumpliendo una condena por el caso Ecoteva. Foto: difusión

El Poder Judicial, a través del juez Richard Concepción Carhuancho, autorizó el inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur-Tramo 4. Por esta trama, el exmandatario es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

La fiscal a cargo de las indagaciones, Diana Canchihuaman Castañeda, ha solicitado una pena privativa de la libertad de 24 años y 8 meses.

ANALIZAMOS LAS ENCUESTAS + JOSÉ JERÍ Y LAS ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La medida también alcanza a Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font Quevedo, Avraham Dan On y Marcos de Moura Wanderley.

Asimismo, entre las personas jurídicas que afrontarán este proceso figuran Consorcio Intersur Concesiones S.A., Carmargo y Correa, Andrade Gutierrez Engernharia y Queriroz Galvao.

Por otro lado, el magistrado Concepción Carhuancho dispuso que se remita la acusación al Juzgado Penal Colegiado Nacional para que fije la fecha y hora del inicio del juicio oral.

Por este caso, en septiembre pasado, el Poder Judicial solicitó a las autoridades de Estados Unidos ampliar la extradición contra Toledo para continuar con el proceso judicial.

El caso

Según la acusación fiscal, en 2004, Alejandro Toledo habría utilizado su posición como presidente para beneficiar a la empresa Camargo Correa en la adjudicación del proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4 (Inambari – Azángaro)".

De acuerdo con la Fiscalía, supuestamente se realizó a cambio de 5.4 millones de dólares, equivalentes al 3% del valor referencial de la obra. Este supuesto favorecimiento se habría realizado a pesar de que los estudios de preinversión para la obra estaban incompletos.

Además, el Ministerio Público sostiene que Toledo y Josef Maiman habrían empleado las cuentas bancarias de las empresas offshore de Maiman—Trailbridge Ltd., Warbury & Co., Merhav MNF y Confiado International Corp.—para realizar operaciones financieras complejas, con el objetivo de dificultar la identificación del origen ilícito de los fondos y evitar su incautación o decomiso.

Alejandro Toledo cumple dos condenas

El pasado 20 de octubre del 2024, se solicitó a las autoridades de Estados Unidos ampliar la extradición contra Toledo para poder ser procesado por el caso Ecoteva. Casi un año más tarde, en septiembre del 2025, el expresidente fue condenado a 13 años y 4 meses por este mismo caso por lavado de activos.

Anteriormente, también recibió una sentencia de 21 años y 6 meses por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramo 2 y 3. Por ello, Toledo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.

