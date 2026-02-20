José Jerí recomienda a José Balcázar mantener relaciones con Estados Unidos: "Es nuestro principal socio estratégico"

Tras ser censurado y dejar sus funciones como presidente, José Jerí brindó una recomendación por redes sociales a su sucesor referente a las relaciones internacionales con Estados Unidos.

"Es determinante seguir fortaleciendo nuestras relaciones internacionales; EEUU es nuestro principal socio estratégico. El SPR José Maria Balcázar debería, como recomendación, mantener el camino y las acciones iniciadas con ellos mirando nuestro presente y futuro", anotó.

Bernie Navarro hizo referencias a la situación política durante el Gobierno de Jerí

Tan solo semanas antes de ser destituido, el expresidente había recibido oficialmente al embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

Más allá del encuentro en Palacio, el diplomático difundió una fotografía cenando junto al entonces jefe de Estado. Acompañó la imagen con una frase que generó polémica en las redes sociales.

“Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”, se lee.

Los internautas vincularon ello con el caso Chifagate, sobre todo, teniendo en cuenta que el día que arribó a Perú, Navarro ya había mencionado algo similar. "Estamos muy entusiasmados de conocer nuestra nueva casa y empezar a hacerla sentir como nuestro hogar. Y, claro, comiendo comida chifa”, dijo a la prensa.

Luego, volvió a hacer alusión a las "hamburguesas" en una publicación en sus redes sociales.

Su comentario esta vez respondió al título de una columna de opinión de Luis Carranza titulada "Ni wantán ni hamburguesa: ¡cebiche!", en la que cuestiona que las autoridades se enfoquen en debates triviales en lugar de hacer que el mundo consuma productos peruanos. "Perú se puede convertir en hub logístico en el comercio de Asia con Sudamérica. Pero eso requiere que nuestros gobernantes dejen de preocuparse por comer wantán o hamburguesa y se enfoquen en que el mundo coma nuestro cebiche", se lee.

Navarro respondió a dicha columna indicando lo siguiente: "Le propongo otro título: ¿Ceviche de hamburguesa? Con los chinos saqueando su mar, los Peruanos van a tener que ponerse creativos y hacer ceviche de hamburguesa. Su análisis se queda corto: EE.UU. hace negocios con China. Lo que no hacemos es cederle nuestros activos críticos".