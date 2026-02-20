HOYSuscripcion LR Focus

Política

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

El titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, afirmó que estos recursos servirán para que el JNE, la ONPE y el Reniec puedan evitar problemas en los comicios generales, regionales y municipales que se realizarán este año. Ya hay retrasos logísticos y de personal.

El presidente José María Balcázar y el titular del JNE Roberto Burneo.
El presidente José María Balcázar y el titular del JNE Roberto Burneo.

A menos de dos meses de las elecciones generales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, solicitó al gobierno de José María Balcázar la asignación oportuna de un presupuesto adicional que vienen pidiendo los entes del sistema electoral para evitar problemas en los comicios del próximo 12 de abril.

Burneo aseguró que el JNE, la ONPE y el Reniec se encuentran demandando, de manera urgente, un presupuesto conjunto de 1.736 millones de soles al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar el normal desarrollo no solo de las elecciones presidenciales, sino también de las regionales y municipales que se realizarán el 4 de octubre de este año.

El funcionario explicó que esos recursos servirán para financiar actividades esenciales para el cumplimiento de los cronogramas electorales y asegurar la continuidad del servicio durante el 2026. Esto debido a que los actuales presupuestos del JNE, la ONPE y el Reniec no cubren las exigencias proyectadas para un año de alta demanda institucional.

“Invocamos al nuevo Ejecutivo a que nos ayude en esta labor y nos asigne los recursos que venimos reclamando todos los días, que son necesarios para seguir trabajando denodadamente y que no se alargue la agonía del sistema electoral”, precisó.

Ya hay problemas

El presidente del JNE advirtió también que la incertidumbre financiera de estos organismos genera un impacto institucional y prolonga una situación crítica. “Esperamos que no se alargue la agonía del sistema electoral por estos recursos”, afirmó.

Señaló que, en la actualidad, los entes electorales vienen realizando esfuerzos para cumplir con sus labores, como la disposición de los planes de gobierno, hojas de vida, detalles de la cédula electoral, con el objetivo de que se fomente un voto responsable.

Se debe precisar que, este año, el Ejecutivo destinó al JNE un presupuesto inicial 390 millones de soles, lo que para Burneo aún es insuficiente para cumplir con el cronograma electoral de los comicios previstos.

Una de las razones para la exigencia de este presupuesto es que este año se implementará el Congreso bicameral y habrá un mayor número de electores. “Todo esto significa más expedientes, más fiscalización y mayor carga administrativa para los entes electorales”, explicó una fuente del JNE.

Agregó que ya se están generando retrasos en los procesos logísticos previos a la votación por la falta de recursos. “Aún no hemos firmado contrato con la empresa encargada.

Otro problema es que está pendiente aún la contratación de cerca de 45.000 fiscalizadores de mesa y votación. Solo para la fiscalización necesitamos 43 millones de soles”, indicó.

A eso, precisó, se debe sumar la implementación del recuento de votos, que ha sido incorporado por ley, y la instalación de 91 órganos electorales descentralizados, cuyos miembros están ahora laborando de forma remota porque no hay presupuesto para alquilar locales ni tener mobiliario, computadoras e internet.

