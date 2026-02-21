José María Balcázar y Hernando De Soto dialogaron en Palacio sobre las funciones del primer ministro

El presidente sostuvo una reunión con De Soto en el Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia

El presidente de la República, José María Balcázar, recibió este 21 de febrero al economista Hernando De Soto en Palacio de Gobierno. Durante la reunión, ambos conversaron sobre las funciones del primer ministro y los alcances de la PCM, con énfasis en el papel del presidente del Consejo de Ministros dentro de la estructura del Ejecutivo.

La información fue difundida a las 13:03 horas desde Lima a través de la cuenta oficial de la Presidencia en la red social X. El mensaje no detalló acuerdos concretos ni anuncios posteriores al encuentro. Tampoco se informó si participó el titular actual de la PCM en la reunión.

Según el comunicado oficial, la conversación giró en torno a la necesidad de posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional. La referencia al rol del jefe del Gabinete ocurre en un contexto político marcado por cuestionamientos sobre la conducción del Ejecutivo y la estabilidad del Consejo de Ministros.

Antes de la cita con De Soto, José María Balcázar sostuvo una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias. De acuerdo con la Presidencia, el objetivo fue mantener el diálogo con los sectores productivos y priorizar temas de interés común para el desarrollo económico.

El encuentro con Hernando De Soto se suma a una serie de reuniones que el mandatario mantiene con actores del ámbito económico. Sin embargo, la Presidencia no precisó si se evaluaron propuestas específicas sobre reformas institucionales en la PCM o cambios en las atribuciones del primer ministro.