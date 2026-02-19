HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rosa María Palacios sobre Balcázar: “Este es el nuevo presidente del Perú, no tiene currículum, sino prontuario”

La periodista criticó en su programa la designación de José María Balcázar como jefe del Estado y calificó su elección como una muestra de la degradación institucional de la Presidencia.

Para la conductora de 'Sin guion', es irrelevante quién ocupe el cargo presidencial. Foto: composición LR
Para la conductora de 'Sin guion', es irrelevante quién ocupe el cargo presidencial. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, ante la designación de José María Balcázar como el nuevo presidente de la república, Rosa María Palacios criticó severamente esta decisión y lamentó que este sea “el mejor que el Congreso pudo elegir” para asumir el mandato del país.

“Este es el nuevo presidente del Perú, no tiene curriculum, sino prontuario (...) “Lo que prueba la elección de José María Balcázar es que la institución presidencial no vale nada, está completamente degradada y es irrelevante quién la ocupe. El dólar y el mercado en la Bolsa de Valores no se mueven, el país sigue y nadie protesta en las calles”, argumentó la conductora.

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Asimismo, opinó que tiene serias “dudas” de que Balcázar logre terminar el periodo presidencial —que sería hasta julio de este año— porque es muy probable que “este señor tenga un problema de incapacidad mental” tras escuchar su reciente discurso y recordar varias de sus desafortunadas declaraciones, como las que hiciera sobre el matrimonio infantil.

“Ahora dice que lo sacaron de contexto, y claro tiene 83 años; de la forma en que él fue criado, probablemente, que niñas tengan relaciones sexuales con viejos o sus maestros era normal. Y en su cabecita lo tenía que justificar porque es un hombre muy mayor, pero lo dijo”, agregó Palacios sobre el nuevo mandatario.

En esa línea, la periodista habló de las denuncias que Balcázar tiene en su contra, entre ellas acusaciones por estafa, enriquecimiento ilícito, apropiación de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque y, además, una carpeta activa por negociar favores con Patricia Benavides.

“Todo archivado, todo concluido, pero a los 83 años tienes mucho que mostrar, ya has vivido bastante. Y este es el candidato ideal de la izquierda peruana, o eso creíamos… Yo pensé que los que estaban sentados en el Congreso eran malas personas, pero no pensé que estuvieran locos. No les convenía tener a una mujer blanca y prepotente en un contexto electoral”, finalizó Palacios refiriéndose a la “jugada” que hizo el Parlamento para que Balcázar resulte presidente en lugar de Maricarmen Alva.  

