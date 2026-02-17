Crisis política: el papel de Fuerza Popular para que el Perú tenga 8 presidentes en 10 años

Con el argumento de que un cambio presidencial provocaría "caos" e "incertidumbre" en el país, Fuerza Popular fue la única bancada que no votó a favor de la moción de censura de José Jerí por el caso Chifagate. Sin embargo, contrariamente a ese discurso, años anteriores fue este grupo parlamentario quien promovió la salida de los mandatarios de turno.

En total, con su mayoría en el Congreso, el fujimorismo ha impulsado que el Perú tenga, tras la vacancia de Jerí, ocho presidentes en 10 años.

Los 'Kenjivideos' que provocaron la renuncia de PPK

En el caso de PPK, el partido naranja promovió hasta dos mociones de vacancia. El primero no alcanzó los votos necesarios, mientras que el segundo no llegó a debatirse porque el entonces mandatario renunció.

Tras las elecciones de 2016 en el que Fuerza Popular obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, el primer pedido de vacancia se debatió el 21 de diciembre del 2017. Se debió a la revelación de documentos de Odebrecht en los que se mencionaba que esta empresa habría realizado pagos a First Capital y Westfield Capital, esta última de propiedad de Kuczynski.

Fueron 27 los legisladores, de los partidos Fuerza Popular, Frente Amplio y Apra, quienes solicitaron este pedido alegando la "permanente incapacidad moral" del entonces presidente. Sin embargo, solo se obtuvieron 79 votos a favor de los 87 mínimos que se requerían para declarar la vacancia.

En marzo de 2028 se gestó una segunda moción de vacancia. Esta vez fue una iniciativa de las agrupaciones de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio,​ aunque fue el respaldo de la bancada de Keiko Fujimori el que resultó determinante para que la moción alcanzara el número adhesiones necesarias para poder ser presentada.

Se programó para el 22 de marzo el debate y la votación en el Congreso, pero antes de ello Fuerza Popular difundió una serie de videos donde funcionarios del Gobierno habrían intentado una supuesta compra de votos solicitando al congresista Moisés Mamani su respaldo a cambio de obras para su región. Fueron denominados 'Kenjivideos' debido a la presencia de Kenji Fujimori en ellos.

Esta situación significó un antecedente en cuanto a la interpretación de la figura de la “incapacidad moral permanente” prevista en la Constitución peruana. Si bien está prevista en el artículo 113 de la Constitución de 1993, durante años fue una cláusula poco usada hasta que fue el argumento para los dos procesos de vacancia impulsados contra PPK. Desde entonces, se presentó como una figura que podía usarse con un criterio político amplio, no necesariamente jurídico.

Los votos fujimoristas en las vacancias contra Martín Vizcarra

Quien asumió el cargo tras la renuncia de PPK fue el vicepresidente Martín Vizcarra. El 18 de septiembre del 2020 se debatió la primera moción de vacancia presentada en su contra por la figura de "permanente incapacidad moral" tras la difusión de audios relacionados con el caso Richard Swing, quien era una persona cercana a Vizcarra y obtuvo contratos con el Ministerio de Cultura.

En esa oportunidad, solo se obtuvieron 32 votos a favor de los 87 mínimos necesarios. Nueve de los 15 parlamentarios de la bancada naranja votaron a favor.

Meses después, el 9 de noviembre se debatió una segunda vacancia contra Vizcarra, la cual alcanzó 105 votos a favor. Esta vez el respaldo de lo fujimoristas fue mayor: 13 de 15 votaron a favor.

Renuncia de Manuel Marino

Después de esto tomó el mandato Manuel Merino, quien permaneció solo cinco días en el cargo, pues renunció el 15 de noviembre.

En un inicio, Fuerza Popular no cuestionó este asunción pues sostenía que constitucionalmente era lo que correspondía y mantuvo una posición institucional en defensa de la legalidad tras un proceso de vacancia.

Sin embargo, se realizaron protestas masivas a nivel nacional exigiendo la salida de Merino. Lamentablemente, en ese contexto fallecieron Inti Sotelo y Bryan Pintado. Ante esto y la molestia social, el partido cambió de postura e indicó que una renuncia era necesaria para reestablecer la estabilidad y paz social.

Fuerza Popular y su oposición al gobierno de Sagasti

Siguiendo la línea cronológica, Francisco Sagasti asumió la presidencia. Si bien no se presentó ninguna moción de vacancia en su contra, Fuerza Popular cuestionó su mandato en decisiones vinculadas al manejo de la pandemia y cambios en la Policía tras las protestas de noviembre de 2020.

Además, tras la derrota de Keiko Fujimori en las Elecciones 2021, la lideresa insistió al mandatario en revisar las supuestas irregularidades que hubo en el proceso electoral y que provocaron su derrota.

Sagasti mantuvo firme su postura indicando que “ningún deportista cuestiona las reglas de la competencia en la cual ha participado, después de perder".

Bancada naranja votó a favor de 3 mociones de vacancia contra Pedro Castillo

Siendo ya Pedro Castillo jefe de Estado tras su victoria en las Elecciones del 2021, la bancada de Keiko Fujimori fue crítica de su Gobierno y fue uno de los principales impulsores de los procesos de vacancia. En los tres presentados en su contra, siempre los votos fueron mayoritariamente a favor y tuvo una participación activa en el proceso.

Dina Boluarte y el impulso fujimorista de último minuto que logró su salida

Finalmente, tras la vacancia de Pedro Castillo, el mandato de Dina Boluarte obtuvo rechazo ciudadano desde un inicio debido a las muertes en protestas.

Debido a esto y a su ineficiente gestión para frenar la criminalidad, se presentaron hasta siete mociones de vacancia en su contra, pero ninguna prosperó hasta el 10 de octubre del 2025, fecha en que se alcanzaron los votos necesarios debido al respaldo de último minuto de Fuerza Popular.

Después de marcar distancia y no respaldar ninguna moción contra Boluarte. El partido cambió de postura inicial en la que aseguraron que no formarían parte y comunicaron que esta vez sí votarían a favor porque no se podía "permitir ni una víctima más" producto de la inseguridad.