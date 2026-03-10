Partidos de hoy, martes 10 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en la vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores y el inicio de los octavos de final de la Champions League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 10 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Libertadores sub-20) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
El inicio de los octavos de final de la Champions League promete regalarnos grandes emociones: clubes como Barcelona, Atlético Madrid y Bayern Múnich buscarán sacar ventaja en sus respectivas series. Por otra parte, Botafogo y Barcelona SC definen el pase a fase de grupos de la Conmebol Libertadores.
Partidos de la Champions League HOY
- Liverpool vs Galatasaray
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Barcelona s Newcastle
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Atlético Madrid vs Tottenham
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN 5
- Atalanta vs Bayern Múnich
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de Brasileirao HOY
- Santos vs Mirassol
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Fanatiz.
Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY
- Bolivar vs Flamengo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Independiente Medellín vs Estudiantes de Mérida
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Botafogo vs SC Barcelona
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus.