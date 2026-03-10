Partidos de hoy, martes 10 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 10 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Libertadores sub-20) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El inicio de los octavos de final de la Champions League promete regalarnos grandes emociones: clubes como Barcelona, Atlético Madrid y Bayern Múnich buscarán sacar ventaja en sus respectivas series. Por otra parte, Botafogo y Barcelona SC definen el pase a fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Partidos de la Champions League HOY

Liverpool vs Galatasaray

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Barcelona s Newcastle

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Atlético Madrid vs Tottenham

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 5

Atalanta vs Bayern Múnich

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de Brasileirao HOY

Santos vs Mirassol

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Fanatiz.

Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY

Bolivar vs Flamengo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports

Independiente Medellín vs Estudiantes de Mérida

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de la Copa Libertadores HOY