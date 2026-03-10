HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Partidos de hoy, martes 10 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en la vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores y el inicio de los octavos de final de la Champions League.

Programación de los partidos de hoy, martes 10 de marzo. Foto: composición de LR/Barcelona/Brasileirao
Programación de los partidos de hoy, martes 10 de marzo. Foto: composición de LR/Barcelona/Brasileirao

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 10 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Libertadores sub-20) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El inicio de los octavos de final de la Champions League promete regalarnos grandes emociones: clubes como Barcelona, Atlético Madrid y Bayern Múnich buscarán sacar ventaja en sus respectivas series. Por otra parte, Botafogo y Barcelona SC definen el pase a fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

PUEDES VER: Partido en Brasil termina con 23 expulsados e impone nuevo récord: la escandalosa pelea en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

lr.pe

Partidos de la Champions League HOY

  • Liverpool vs Galatasaray
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Barcelona s Newcastle
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Atlético Madrid vs Tottenham
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5
  • Atalanta vs Bayern Múnich
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de Brasileirao HOY

  • Santos vs Mirassol
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz.

Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY

  • Bolivar vs Flamengo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Independiente Medellín vs Estudiantes de Mérida
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Botafogo vs SC Barcelona
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus.
Notas relacionadas
Fixture de la Copa Libertadores sub-20: con Sporting Cristal, lista de partidos por la fase de grupos

Fixture de la Copa Libertadores sub-20: con Sporting Cristal, lista de partidos por la fase de grupos

LEER MÁS
Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026: clasificados, partidos confirmados y cuándo empieza la fase final

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026: clasificados, partidos confirmados y cuándo empieza la fase final

LEER MÁS
¿A qué hora juegan Cienciano vs Sport Boys EN VIVO HOY por la fecha 6 de la Liga 1 2026?

¿A qué hora juegan Cienciano vs Sport Boys EN VIVO HOY por la fecha 6 de la Liga 1 2026?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

LEER MÁS
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 10 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Youna habla sobre retomar su relación con Samahara Lobatón y deja abierta la posibilidad: “Nunca se puede decir nunca”

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 10 de marzo, según IGP?

Deportes

Barcelona vs Newcastle EN VIVO vía ESPN: ¿a qué hora juegan por la ida de los octavos de final en la Champions League?

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

Erick Osores y su pronóstico sobre el próximo campeón del Torneo Apertura: "Te gana jugando horrible, pero te gana"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

Despacho Presidencial pagará defensa de exjefe de Recursos Humanos investigado por contrataciones en gestión Jerí

¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025