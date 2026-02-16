Martín Vizcarra se posiciona a favor de la censura de José Jerí: "Es el único camino para garantizar elecciones en paz"
Vizcarra sostuvo que la salida de Jerí de Palacio de Gobierno es indispensable para garantizar la estabilidad política. Además, cuestionó a Keiko Fujimori, César Acuña y José Luna ante un posible blindaje en la votación de la moción de censura.
El expresidente Martín Vizcarra se pronunció sobre el futuro de José Jerí. A un día de que se lleve a cabo el pleno extraordinario en el que se debatirá la censura del mandatario, Vizcarra consideró que la salida de Jerí es necesaria para que, en los próximos meses, el país transite sin escándalos que comprometan la estabilidad democrática.
“La censura de Jerí es el único camino para garantizar elecciones en paz. La indignación ciudadana está al límite y estará atenta a la votación de cada congresista este martes”, indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Además, Vizcarra envió otro mensaje contra sus adversarios políticos desde Barbadillo. El exmandatario aseguró que un voto en contra de la moción de censura debe ser visto como un blindaje a favor de Jerí.
“En este pleno extraordinario conoceremos quiénes protegen la corrupción desenfrenada y evidente del interino Jerí. Keiko (Fujimori), (César) Acuña y José Luna tendrán que quitarse las máscaras en pleno carnaval y enfrentar a la opinión pública”, apuntó.