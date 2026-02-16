Martín Vizcarra se posiciona a favor de la censura de José Jerí: "Es el único camino para garantizar elecciones en paz"

Martín Vizcarra se posicionó a favor de la salida de Jerí | Composición: LR.

Martín Vizcarra se posicionó a favor de la salida de Jerí | Composición: LR.

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció sobre el futuro de José Jerí. A un día de que se lleve a cabo el pleno extraordinario en el que se debatirá la censura del mandatario, Vizcarra consideró que la salida de Jerí es necesaria para que, en los próximos meses, el país transite sin escándalos que comprometan la estabilidad democrática.

“La censura de Jerí es el único camino para garantizar elecciones en paz. La indignación ciudadana está al límite y estará atenta a la votación de cada congresista este martes”, indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

TE RECOMENDAMOS ¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Keiko Fujimori no informó en su hoja de vida sobre sus vínculos con dos empresas

Además, Vizcarra envió otro mensaje contra sus adversarios políticos desde Barbadillo. El exmandatario aseguró que un voto en contra de la moción de censura debe ser visto como un blindaje a favor de Jerí.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“En este pleno extraordinario conoceremos quiénes protegen la corrupción desenfrenada y evidente del interino Jerí. Keiko (Fujimori), (César) Acuña y José Luna tendrán que quitarse las máscaras en pleno carnaval y enfrentar a la opinión pública”, apuntó.