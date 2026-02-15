HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Keiko Fujimori habría presentado información falsa sobre vínculos con dos empresas, alerta el JEE

Un informe del JEE Lima Centro 1 concluyó que Keiko Fujimori habría presentado información falsa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) sobre su relación con las empresas SUMMIT PRODUCTS S.A.C. y KYARA29 E.I.R.L. El partido presentó sus descargos.

Keiko Fujimori podría enfrentar una multa de hasta 10 UIT y una investigación en la Fiscalía. Foto: Composición/LR
Keiko Fujimori podría enfrentar una multa de hasta 10 UIT y una investigación en la Fiscalía. Foto: Composición/LR | AFP

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría presentado información falsa sobre su vínculo con dos empresas, según un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro de cara a las Elecciones 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según el JEE, en el Rubro VIII - Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas; Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales - Ítem Titularidad de Acciones y Participaciones, la candidata presidencial consignó que no tenía información por declarar.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Sin embargo, de acuerdo con el informe 000007-2026-LHD-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE elaborado el 11 de febrero, el JEE solicitó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) información empresarial sobre Fujimori Higuchi.

En ese sentido, la Sunarp alertó que la lideresa fujimorista registraría participación en la empresa SUMMIT PRODUCTS S.A.C. con 3.500 acciones y en KYARA9 E.I.R.L. (empresa de su hija Kyara Vilanella), en la cual figura como titular y gerente. Es preciso resaltar que la primera empresa fue dada de baja en 2009.

"Por lo tanto, habría una falsedad de información prevista en el inciso 6 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP o la incorporación de información falsa en la DJHV, de acuerdo al reglamento de inscripción de listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026, aprobado mediante Resolución N.° 0164-2025-JNE", señala el JEE.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Organización Política (LOP), de comprobarse la presunta falsedad de información, se procedería con la corrección en la DJHV del candidato, se impondrá una multa que oscila entre 1 y 10 UIT y se remiten los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

Asimismo, se requirió que el personero legal del partido presente información para esclarecer los hechos.

PUEDES VER: Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedán hasta camionetas pick up 4x4

lr.pe
Conclusión del informe 000007-2026-LHD-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE del JEE Lima Centro 1

Conclusión del informe 000007-2026-LHD-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE del JEE Lima Centro 1

Fuerza Popular respondió

A través de un oficio, el personero legal del partido solicitó que se realice una anotación marginal en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de Keiko Fujimori sobre sus ingresos percibidos durante el 2024.

Por ello, se pidió que se consigne un concepto extra relacionado con rentas de 3.ª categoría por S/45.597.

Asimismo, se solicitó añadir una anotación sobre las empresas KYARA29 EIRL, relacionada con la hija de Keiko Fujimori, Kyara Vilanella; y SUMMIT PRODUCTS SAC, empresa creada en 2001 y que se encuentra dada de baja en Sunat desde el 2009.

"La incorporación de ingresos y participación societaria no declarados originalmente no constituiría una precisión formal, sino una modificación sustancial del contenido patrimonial de la declaración jurada de la candidata, lo cual excede los supuestos habilitantes de anotación marginal previstos en el artículo 14 del Reglamento de DJHV", resalta el JEE en otro informe.

Descargos de Fuerza Popular

Descargos de Fuerza Popular

JEE remitió otro informe

El JEE también elaboró un informe sobre la solicitud de anotación marginal de Fujimori Higuchi. Al respecto, el ente electoral concluyó que los datos que se piden incorporar no fueron consignados oportunamente en la DJHV de la candidata.

Además, el organismo recalcó que era obligatorio presentar dicha información en su momento.

Asimismo, alertó que se dejó constancia en el informe 000007-2026-LHDJEELIMACENTRO1-EG2026/JNE que no consignó la participación empresarial de la candidata presidencial, "por lo que la materia objeto de la presente solicitud ha sido previamente puesta en conocimiento del Pleno".

"En tal sentido, corresponde al Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 evaluar lo pertinente en el marco de sus competencias", finaliza el informe la fiscalizadora Liliana Herrera.

Segundo informe del JEE

Segundo informe del JEE

Notas relacionadas
¿Qué dicen en materia cultural los planes de gobierno de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau?

¿Qué dicen en materia cultural los planes de gobierno de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau?

LEER MÁS
Keiko Fujimori se opone al aborto en casos de niñas y mujeres que sufrieron violencia sexual

Keiko Fujimori se opone al aborto en casos de niñas y mujeres que sufrieron violencia sexual

LEER MÁS
Keiko Fujimori propone que Fuerzas Armadas controlen cárceles y fronteras

Keiko Fujimori propone que Fuerzas Armadas controlen cárceles y fronteras

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Mientras Perú se desangra, José Jerí retrasa nuevamente presentación del Plan de Seguridad Nacional

Mientras Perú se desangra, José Jerí retrasa nuevamente presentación del Plan de Seguridad Nacional

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

485 candidatos con sentencia postulan en estas elecciones: APP y Fuerza Popular son los partidos con más sentenciados

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Keiko Fujimori habría presentado información falsa sobre vínculos con dos empresas, alerta el JEE

Política

485 candidatos con sentencia postulan en estas elecciones: APP y Fuerza Popular son los partidos con más sentenciados

Comparsas de carnavales de Ayacucho dedican coplas a César Acuña: "Mentiroso, comodín y traicionero"

Candidatos a la presidencia del Perú 2026: lista oficial para las Elecciones Generales, según JNE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

485 candidatos con sentencia postulan en estas elecciones: APP y Fuerza Popular son los partidos con más sentenciados

Keiko Fujimori habría presentado información falsa sobre vínculos con dos empresas, alerta el JEE

Comparsas de carnavales de Ayacucho dedican coplas a César Acuña: "Mentiroso, comodín y traicionero"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025