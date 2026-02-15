Keiko Fujimori habría presentado información falsa sobre vínculos con dos empresas, alerta el JEE

Keiko Fujimori podría enfrentar una multa de hasta 10 UIT y una investigación en la Fiscalía. Foto: Composición/LR | AFP

Keiko Fujimori podría enfrentar una multa de hasta 10 UIT y una investigación en la Fiscalía. Foto: Composición/LR | AFP

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría presentado información falsa sobre su vínculo con dos empresas, según un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro de cara a las Elecciones 2026.

Según el JEE, en el Rubro VIII - Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas; Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales - Ítem Titularidad de Acciones y Participaciones, la candidata presidencial consignó que no tenía información por declarar.

Sin embargo, de acuerdo con el informe 000007-2026-LHD-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE elaborado el 11 de febrero, el JEE solicitó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) información empresarial sobre Fujimori Higuchi.

En ese sentido, la Sunarp alertó que la lideresa fujimorista registraría participación en la empresa SUMMIT PRODUCTS S.A.C. con 3.500 acciones y en KYARA9 E.I.R.L. (empresa de su hija Kyara Vilanella), en la cual figura como titular y gerente. Es preciso resaltar que la primera empresa fue dada de baja en 2009.

"Por lo tanto, habría una falsedad de información prevista en el inciso 6 del numeral 23.3 del artículo 23 de la LOP o la incorporación de información falsa en la DJHV, de acuerdo al reglamento de inscripción de listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026, aprobado mediante Resolución N.° 0164-2025-JNE", señala el JEE.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Organización Política (LOP), de comprobarse la presunta falsedad de información, se procedería con la corrección en la DJHV del candidato, se impondrá una multa que oscila entre 1 y 10 UIT y se remiten los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

Asimismo, se requirió que el personero legal del partido presente información para esclarecer los hechos.

Conclusión del informe 000007-2026-LHD-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE del JEE Lima Centro 1

Fuerza Popular respondió

A través de un oficio, el personero legal del partido solicitó que se realice una anotación marginal en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de Keiko Fujimori sobre sus ingresos percibidos durante el 2024.

Por ello, se pidió que se consigne un concepto extra relacionado con rentas de 3.ª categoría por S/45.597.

Asimismo, se solicitó añadir una anotación sobre las empresas KYARA29 EIRL, relacionada con la hija de Keiko Fujimori, Kyara Vilanella; y SUMMIT PRODUCTS SAC, empresa creada en 2001 y que se encuentra dada de baja en Sunat desde el 2009.

"La incorporación de ingresos y participación societaria no declarados originalmente no constituiría una precisión formal, sino una modificación sustancial del contenido patrimonial de la declaración jurada de la candidata, lo cual excede los supuestos habilitantes de anotación marginal previstos en el artículo 14 del Reglamento de DJHV", resalta el JEE en otro informe.

Descargos de Fuerza Popular

JEE remitió otro informe

El JEE también elaboró un informe sobre la solicitud de anotación marginal de Fujimori Higuchi. Al respecto, el ente electoral concluyó que los datos que se piden incorporar no fueron consignados oportunamente en la DJHV de la candidata.

Además, el organismo recalcó que era obligatorio presentar dicha información en su momento.

Asimismo, alertó que se dejó constancia en el informe 000007-2026-LHDJEELIMACENTRO1-EG2026/JNE que no consignó la participación empresarial de la candidata presidencial, "por lo que la materia objeto de la presente solicitud ha sido previamente puesta en conocimiento del Pleno".

"En tal sentido, corresponde al Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 evaluar lo pertinente en el marco de sus competencias", finaliza el informe la fiscalizadora Liliana Herrera.