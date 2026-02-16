El presidente José Jerí reapareció a horas de que el Congreso de la República debata las mociones de censura en su contra por las reuniones clandestinas que mantuvo con empresarios chinos y las contrataciones de mujeres en Palacio de Gobierno tras visitarlo. En una entrevista para Panamericana TV, el mandatario dijo que cometió un error al asistir a una cena con el empresario Zhihua Yang usando una capucha y un morral.

"Reconozco que cometí el error de haberme puesto una capucha en un horario que generó suspicacias. Ese es mi error y lo admito de haber ido de forma inadecuada a una cena en altas hora de la noche", dijo José Jerí.

"Yo puedo aceptar el error de haber asistido con la vestimenta que no debí usar; lo que nunca voy a admitir es haber cometido un delito. Nunca hubo contenido ilícito en esa cena", añadió.

José Jerí reiteró que la reunión con el empresario Yang tuvo como objetivo coordinar los preparativos de la celebración del Día de la Amistad Perú-China, realizada el pasado 1 de febrero. De esta manera rechazó que su encuentro responda a favorecimientos como la compra de cámaras de seguridad para la ATU.

"No sabía que vendía cámaras. Solo sabía de su actividad priva como el chifa y su market. Otras actividades las conocí por la prensa. En ningún momento me pidió de manera directa o indirecta para él o terceros algún tipo de favorecimiento", expuso Jerí, quien indicó, además, que si alguien quisiera cometer algo ilícito, no iría acompañado de escolta ni de un ministro.

José Jerí sobre las mociones de censura: "El procedimiento que corresponde es la vacancia"

José Jerí destacó que el procedimiento para dejar el cargo presidencial es a través de una vacancia, debido a que, según su análisis, él tomó juramento como

“Yo juré como presidente de la República en amparo de la Constitución. Mi origen es parlamentario, pero asumí el cargo como presidente y el procedimiento que corresponde, desde el punto de vista constitucional, es el de vacancia. Será el Congreso quien tome una decisión con base en la Constitución y las leyes. Apelo mucho al buen criterio que tenga el Congreso", argumentó Jerí.

"Bajo el procedimiento de censura no me corresponde ir al Congreso. No porque no lo desee, sino porque el procedimiento no contempla el derecho de defensa. Apelo al sentido de responsabilidad para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad que puede influir indirectamente en un proceso electoral en curso", agregó.

