HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

José Jerí a horas de que se debata la censura: "Cometí el error de haberme puesto una capucha"

El mandatario mencionó que le corresponde un proceso de vacancia para dejar el cargo, debido a que tomó juramento como presidente.

El presidente José Jerí reiteró que no hubo negocios ilícitos con el empresario Yang. Foto: Presidencia.
El presidente José Jerí reiteró que no hubo negocios ilícitos con el empresario Yang. Foto: Presidencia.

El presidente José Jerí reapareció a horas de que el Congreso de la República debata las mociones de censura en su contra por las reuniones clandestinas que mantuvo con empresarios chinos y las contrataciones de mujeres en Palacio de Gobierno tras visitarlo. En una entrevista para Panamericana TV, el mandatario dijo que cometió un error al asistir a una cena con el empresario Zhihua Yang usando una capucha y un morral.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Reconozco que cometí el error de haberme puesto una capucha en un horario que generó suspicacias. Ese es mi error y lo admito de haber ido de forma inadecuada a una cena en altas hora de la noche", dijo José Jerí.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Yo puedo aceptar el error de haber asistido con la vestimenta que no debí usar; lo que nunca voy a admitir es haber cometido un delito. Nunca hubo contenido ilícito en esa cena", añadió.

José Jerí reiteró que la reunión con el empresario Yang tuvo como objetivo coordinar los preparativos de la celebración del Día de la Amistad Perú-China, realizada el pasado 1 de febrero. De esta manera rechazó que su encuentro responda a favorecimientos como la compra de cámaras de seguridad para la ATU.

"No sabía que vendía cámaras. Solo sabía de su actividad priva como el chifa y su market. Otras actividades las conocí por la prensa. En ningún momento me pidió de manera directa o indirecta para él o terceros algún tipo de favorecimiento", expuso Jerí, quien indicó, además, que si alguien quisiera cometer algo ilícito, no iría acompañado de escolta ni de un ministro.

José Jerí sobre las mociones de censura: "El procedimiento que corresponde es la vacancia"

José Jerí destacó que el procedimiento para dejar el cargo presidencial es a través de una vacancia, debido a que, según su análisis, él tomó juramento como

“Yo juré como presidente de la República en amparo de la Constitución. Mi origen es parlamentario, pero asumí el cargo como presidente y el procedimiento que corresponde, desde el punto de vista constitucional, es el de vacancia. Será el Congreso quien tome una decisión con base en la Constitución y las leyes. Apelo mucho al buen criterio que tenga el Congreso", argumentó Jerí.

"Bajo el procedimiento de censura no me corresponde ir al Congreso. No porque no lo desee, sino porque el procedimiento no contempla el derecho de defensa. Apelo al sentido de responsabilidad para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad que puede influir indirectamente en un proceso electoral en curso", agregó.

Notas relacionadas
José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

LEER MÁS
Muñante propone a Cueto o Maricarmen Alva como reemplazo de Jerí y descarta opciones de la izquierda

Muñante propone a Cueto o Maricarmen Alva como reemplazo de Jerí y descarta opciones de la izquierda

LEER MÁS
Ana Diburcio, mujer que visitó 24 veces a José Jerí, asegura que trabajó para él y que recibía pagos directos

Ana Diburcio, mujer que visitó 24 veces a José Jerí, asegura que trabajó para él y que recibía pagos directos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

LEER MÁS
Ana Diburcio, mujer que visitó 24 veces a José Jerí, asegura que trabajó para él y que recibía pagos directos

Ana Diburcio, mujer que visitó 24 veces a José Jerí, asegura que trabajó para él y que recibía pagos directos

LEER MÁS
Keiko Fujimori no informó en su hoja de vida sobre sus vínculos con dos empresas

Keiko Fujimori no informó en su hoja de vida sobre sus vínculos con dos empresas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reynaldo Arenas: “Hay un desgano general por los candidatos. Nadie quiere votar por esa gente”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

Política

Reynaldo Arenas: “Hay un desgano general por los candidatos. Nadie quiere votar por esa gente”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí a horas de que se debata la censura: "Cometí el error de haberme puesto una capucha"

Reynaldo Arenas: “Hay un desgano general por los candidatos. Nadie quiere votar por esa gente”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025