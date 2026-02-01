HOYSuscripcion LR Focus

Ucayali: Incautan más de S/ 1 millón de soles que iban ser enviados para financiar el narcotráfico

El dinero fue hallado en el puerto de Pucallpa oculto en un colchón de espuma junto a municiones, equipos de comunicación y binoculares. Policía sostiene que dinero era para financiar la instalación de nuevos laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína y así como la habilitación de pistas de aterrizaje clandestinas.

Narco detenido con un millon de soles
Narco detenido con un millon de soles

La Dirección Antidrogas de Pucallpa informó que, gracias a las investigaciones dirigidas contra redes dedicadas al narcotráfico nacional e internacional, se frustró el envío de más de un millón de soles a mafias que iban a financiar la instalación de laboratorios clandestinos para procesar cocaína y para habilitar nuevas pistas clandestinas en la frontera con Brasil.

Los agentes precisaron que la información obtenida indicaba que los paquetes con dinero en billetes de cien soles iban a ser remitido como encomienda, ocultos en un colchón de espuma, desde el puerto de Pucallpa, junto a municiones de guerra, equipos de comunicación y binoculares.

La intervención se ejecutó cuando un pasajero de nombre Jorge, quien se disponía a viajar por vía fluvial hacia el bajo río Ucayali, llamó la atención de los agentes de la Dirandro al trasladar un colchón y una caja con frutas.

Tras el registro, se descubrió que el dinero estaba cuidadosamente oculto dentro de la espuma del colchón. Había un millón 17 mil soles en efectivo. Además, se incautaron 180 municiones de guerra, ocho equipos de comunicación y binoculares, elementos asociados a organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Los billetes fueron incautados y trasladados a la sede policial donde peritos especializados establecieron se trataba de billetes auténticos.

Un fiscal legalizó el hallazgo y dispuso que se intensifiquen las investigaciones. En efecto, las pesquisas continuarán para identificar y lograr la captura de los cabecillas y de los responsables de este envío frustrado.

Entre tanto, la población de la ciudad y de las comunidades nativas esperan que las investigaciones no se limiten a los eslabones más débiles de la cadena, sino que permitan identificar a las redes criminales que operan detrás del transporte fluvial ilegal, muchas veces aprovechando la falta de control sostenido en los ríos.

Este operativo evidencia, por un lado, la capacidad de respuesta de la Policía cuando hay trabajo de inteligencia; sin embargo, también deja al descubierto una realidad preocupante: el río Ucayali sigue siendo una ruta vulnerable para el crimen organizado.

“Urge reforzar los controles, mejorar la logística de las fuerzas del orden y sostener una lucha frontal que no sea solo reactiva, sino preventiva”, dijo un dirigente de Pucallpa.

En respuesta, las autoridades policiales señalaron que esta intervención forma parte de la estrategia de control de las rutas fluviales entre Ucayali y Loreto, consideradas de alto riesgo para actividades vinculadas al narcotráfico.

ALERTA MÁXIMA

El año pasado la organización ambiental ProPurús publicó una alerta en sus redes sociales sobre el avance del narcotráfico, la deforestación y la situación de los defensores ambientales en la región Ucayali de Perú.

La zona donde están operando limita con el estado de Acre, en Brasil y se revela la creciente presencia de cultivos ilegales de coca en zonas como Sepahua, distrito de difícil acceso y ubicado a más de 20 horas en embarcación desde Pucallpa. Esta región está cercana a la frontera con Acre y permanece fuera del control y registro oficial del Estado peruano.

Según el material difundido, más de 7.432 hectáreas de bosque fueron deforestadas en Ucayali por la influencia directa del narcotráfico.

Entre tanto, la nueva carretera UC-105, promulgada por José Jerí, avanza en pleno corredor cocalero, una zona marcada por narcopistas, minería ilegal y redes criminales que operan entre Perú y Brasil.

Expertos alertan que esta infraestructura podría fortalecer economías ilícitas y agravar la deforestación en Ucayali, uno de los territorios más golpeados por el narcotráfico en la Amazonía.

