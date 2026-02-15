HOYSuscripcion LR Focus

Roberto Sánchez habría sido operado de emergencia en Caravelí: candidato presidencial suspendió sus actividades

El congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP) habría sido intervenido por una apendicitis en un hospital de Arequipa, según indicaron fuentes de La República.

El congresista y candidato presidencial iba a iniciar su campaña presidencial en Arequipa. Foto: Composición/LR
El congresista y candidato presidencial iba a iniciar su campaña presidencial en Arequipa. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez Palomino, habría sido sometido a una operación de emergencia en el hospital de Caravelí, Arequipa, debido a una apendicitis, según indicaron fuentes de La República.

Horas antes, a través de un comunicado, el partido informó que durante el desarrollo de la 'Ruta Castillista', Sánchez Palomino recorrió diversas regiones del norte del país, incluida una visita en el penal de Barbadillo donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo.

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Sin embargo, el último sábado 14, luego de recorrer Chincha, Barrio Chino, Pisco y Palpa, el aspirante al sillón presidencial se dirigió rumbo a Caravelí en un viaje de una duración de 8 horas. En ese trayecto, precisa el comunicado, presentó fuertes dolores que lo obligaron a su atención inmediata, por lo que fue conducido al centro de salud del distrito.

No obstante, debido a su limitada capacidad de atención, fue evacuado de emergencia hacia el centro de salud de Atico y luego fue trasladado al hospital de Camaná para recibir atención especializada. "Hasta el momento se vienen realizando todas las coordinaciones necesarias e informaremos oportunamente su evolución", se lee en el comunicado.

Por tales motivos, el parlamentario suspendió todas sus actividades programadas para este domingo 15 de febrero. Asimismo, el partido expresó sus sinceras disculpas a las personas que esperaron a Sánchez Palomino en Caravelí y que incluso se apersonaron al centro de salud para demostrar sus muestras de cariño y respaldo.

"Agradecemos profundamente su comprensión, apoyo y solidaridad", culmina el comunicado.

Comunicado de Juntos por el Perú sobre el estado de salud de Roberto Sánchez Palomino

Comunicado de Juntos por el Perú sobre el estado de salud de Roberto Sánchez Palomino

