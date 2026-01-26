Candidata a vicepresidenta por Juntos por el Perú aseguró que su prioridad será nacionalizar las minas

Brígida Curo señaló que la gente del campo es la reserva moral del país. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Brígida Curo señaló que la gente del campo es la reserva moral del país. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Brígida Curo, natural Coata, Puno, es candidata a la segunda vicepresidencia por Juntos por el Perú. Sostiene que su participación en las protestas contra Dina Boluarte, la legítima para dirigir el país. Según ella, las mujeres indígenas tienen derecho a participar en política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Curo reconoció que no tiene formación superior. Sólo cuenta con estudios de primaria y secundaria. A quienes la cuestionan su falta de preparación ella se defendió de manera particular.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y FAVORITISMO CON LAS EMPRESAS CHINAS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Juntos por el Perú inscribe a candidatos para el Senado que incluye al hermano de Pedro Castillo

“Soy una mujer del campo, luchadora. Alan García, tenía estudios en Perú y fuera del país y era corrupto. Los hombres del campo somos honestos y somos la reserva moral del Perú”, precisó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Curo, quien además postula a la cámara de senadores, consideró que una de sus prioridades en un eventual gobierno de Juntos por el Perú, será la nacionalización de los recursos mineros para ejecutar obras.

“Las minas pagan poco”

Cuestionada porque que una medida de esa característica le generaría pagos de indemnizaciones al Perú, sólo se limitó a precisar que las “minas pagan poco”.

“El capítulo económico (de la Constitución) tiene que ser para el pueblo, para nuestros hijos. Ahí existe la corrupción. (…) la población ya está cansada de la Constitución. Planteamos una asamblea constituyente para que haya desarrollo en nuestro país en temas de salud, educación, agricultura, para que no haya pobreza. Los pueblos, los campesinos somos guardianes de nuestros recursos naturales”, aseguró.