Juntos por el Perú inscribe a candidatos para el Senado que incluye al hermano de Pedro Castillo
José Mercedes Castillo Terrones, hermano del sentenciado expresidente Pedro Castillo, encabeza la lista de candidatos al Senado Nacional por Juntos por el Perú (JPP).
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 aprobó la inscripción de la lista de candidatos al Senado Nacional del partido político Juntos por el Perú (JPP), que incluye a José Mercedes Castillo Terrones, hermano del sentenciado expresidente Pedro Castillo, para las Elecciones 2026.
Entre las otras figuras que lleva la organización política se encuentra Isaac Humala Núñez, padre del exmandatario Ollanta Humala y de Antauro Humala. El partido logró inscribirse tras haber superado el proceso de tachas y las observaciones que en su momento detectó el órgano electoral
Previamente, un ciudadano presentó una tacha contra el partido. Sin embargo, el JEE Lima Centro 2 lo declaró improcedente porque no adjuntó el comprobante de pago correspondiente y le otorgó 1 día para corregir el error. No obstante, dentro del plazo establecido, según el ente electoral, no se subsanó el fallo.
La fórmula de candidatos también engloba a los actuales congresistas que buscan la reelección: Silvana Robles, Jaime Quito, Margot Palacios y Pasión Dávila.
Lista de candidatos al Senado Nacional de JPP
Plancha presidencial Primero la Gente logra su inscripción
Luego de haber obtenido un plazo de 12 horas en el JNE para registrarse, el JEE de Lima Centro 1 inscribió la fórmula presidencial de Primero la Gente. La plancha está conformada por Marisol Pérez Tello, Raúl Molina Martínez y Manuel Ato.
Luego de su victoria en el Pleno del JNE, el partido no tuvo mayor problema para su inscripción y pasó el proceso de tachas sin inconvenientes.
|Número
|Candidato
|1
|José Castillo Terrones
|2
|Silvana Robles Araujo
|3
|Saúl Armacanqui Morales
|4
|Anahi Durand Guevara
|5
|José Abarca Callo
|6
|Janet Marín Riveras
|7
|Jaime Quito Sarmiento
|8
|Margot Palacios Huamán
|9
|Isaac Humala Núñez
|10
|Paula O'higgins Luyo
|11
|Hernando Cevallos Flores
|12
|Edelmira Rocillo Tello
|13
|Iber Maravi Olarte
|14
|Luz Rodríguez Chávez
|15
|Pasión Dávila Atanacio
|16
|Carmen Yalico Moncada
|17
|César Copa Tijutani
|18
|Evila Tuanama de Saldaña
|19
|José Feria Madrid
|20
|Maria Ramos Gutiérrez
|21
|Dante Castro Arrasco
|22
|Laura Rivas Quiroz
|23
|Javier Donayre Rojas
|24
|Prudencia Cayetano Suárez
|25
|Martín Colan Torres
|26
|Vilma Vega Flores
|27
|Luis Mamani Mamani
|28
|Nelly Aysanoa Huallpa
|29
|Manuel Torbisco Juárez
|30
|Dalila Custodio Cachay