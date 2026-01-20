HOYSuscripcion LR Focus

Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Juntos por el Perú inscribe a candidatos para el Senado que incluye al hermano de Pedro Castillo

José Mercedes Castillo Terrones, hermano del sentenciado expresidente Pedro Castillo, encabeza la lista de candidatos al Senado Nacional por Juntos por el Perú (JPP).

El hermano de Pedro Castillo postula al Senado con el número 1. Foto: Composicion/LR
El hermano de Pedro Castillo postula al Senado con el número 1. Foto: Composicion/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 aprobó la inscripción de la lista de candidatos al Senado Nacional del partido político Juntos por el Perú (JPP), que incluye a José Mercedes Castillo Terrones, hermano del sentenciado expresidente Pedro Castillo, para las Elecciones 2026.

Entre las otras figuras que lleva la organización política se encuentra Isaac Humala Núñez, padre del exmandatario Ollanta Humala y de Antauro Humala. El partido logró inscribirse tras haber superado el proceso de tachas y las observaciones que en su momento detectó el órgano electoral

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Previamente, un ciudadano presentó una tacha contra el partido. Sin embargo, el JEE Lima Centro 2 lo declaró improcedente porque no adjuntó el comprobante de pago correspondiente y le otorgó 1 día para corregir el error. No obstante, dentro del plazo establecido, según el ente electoral, no se subsanó el fallo.

La fórmula de candidatos también engloba a los actuales congresistas que buscan la reelección: Silvana Robles, Jaime Quito, Margot Palacios y Pasión Dávila.

PUEDES VER: Patricia Chirinos se aferra a la reelección: presentan apelación ante el Pleno del JNE para revertir fallo

lr.pe
Lista de candidatos al Senado Nacional de JPP

Lista de candidatos al Senado Nacional de JPP

Plancha presidencial Primero la Gente logra su inscripción

Luego de haber obtenido un plazo de 12 horas en el JNE para registrarse, el JEE de Lima Centro 1 inscribió la fórmula presidencial de Primero la Gente. La plancha está conformada por Marisol Pérez Tello, Raúl Molina Martínez y Manuel Ato.

Luego de su victoria en el Pleno del JNE, el partido no tuvo mayor problema para su inscripción y pasó el proceso de tachas sin inconvenientes.

Lista de candidatos al Senado Nacional de JPP

NúmeroCandidato
1José Castillo Terrones
2Silvana Robles Araujo
3Saúl Armacanqui Morales
4Anahi Durand Guevara
5José Abarca Callo
6Janet Marín Riveras
7Jaime Quito Sarmiento
8Margot Palacios Huamán
9Isaac Humala Núñez
10Paula O'higgins Luyo
11Hernando Cevallos Flores
12Edelmira Rocillo Tello
13Iber Maravi Olarte
14Luz Rodríguez Chávez
15Pasión Dávila Atanacio
16Carmen Yalico Moncada
17César Copa Tijutani
18Evila Tuanama de Saldaña
19José Feria Madrid
20Maria Ramos Gutiérrez
21Dante Castro Arrasco
22Laura Rivas Quiroz
23Javier Donayre Rojas
24Prudencia Cayetano Suárez
25Martín Colan Torres
26Vilma Vega Flores
27Luis Mamani Mamani
28Nelly Aysanoa Huallpa
29Manuel Torbisco Juárez
30Dalila Custodio Cachay
