Roberto Sánchez no lidera las encuestas presidenciales del mes de enero de 2026 con 17%: se trata de un sondeo falso

LO FALSO:

Roberto Sánchez lidera una encuesta presidencial del mes de enero de 2026 con 17% de intención de voto.

LO VERDADERO:

La encuesta no fue elaborada por ninguna empresa registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones ni cuenta con la metodología exigida por la Ley N°27369.

Las encuestadoras oficiales más recientes ubican al candidato con un respaldo menor al 1.2%. Por tanto, se trata de contenido falso y manipulado.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, se volvió viral una supuesta encuesta presidencial a nivel nacional, con una muestra de 50.000 ciudadanos y realizada presuntamente en enero de 2025. El sondeo coloca al candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 17% de intención de voto, situándolo como el candidato que ocupa el primer lugar en las preferencias electorales. Sin embargo, Verificador de La República constató que no corresponde a ninguna encuesta validada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni a resultados reales difundidos por encuestadoras oficiales.

La publicación fue difundida en redes sociales como TikTok, X y Facebook, siendo en esta última plataforma donde alcanzó más de 7.900 reacciones, 2.300 comentarios y 855 compartidos.

Encuesta falsa que fue difundida en redes sociales. Fuente: Facebook.

Se trata de una encuesta manipulada

Tras realizar una búsqueda inversa, se detectó que la imagen comparte las mismas características que las encuestas difundidas por Encuestas Perú, un medio que, según señala el portal, replica encuestas registradas en el JNE.

Al consultar con el medio, señalaron que ellos no realizaron la publicación, además de recalcar que solo realizan publicaciones de encuestas pertenecientes a empresas registradas ante la JNE. Además, Verificador de La República no halló ninguna publicación de Encuestas Perú en sus redes sociales ni en su página web que contenga los datos de la imagen que motivó esta verificación.

Asimismo, la supuesta encuesta que otorga al candidato Roberto Sánchez un 45% de intención de voto carece de credibilidad, ya que no cita a ninguna encuestadora registrada en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), tal como lo establece el artículo 18 de la Ley N°27369. Además, de acuerdo con el mismo artículo, las encuestas difundidas deben incluir elementos obligatorios para ser consideradas sondeos legítimos, como la fecha de realización, el tamaño de la muestra, el margen de error y la metodología.

Asimismo, encuestadoras reales como CPI (inferior al 1.2% ), Datum (0.8%) o IEP (0.6%), inscritas ante el JNE, publicaron sondeos del mes de enero de 2026 para las Elecciones Generales de Perú con resultados coherentes entre sí. En los resultados de estas tres últimas encuestadoras, Roberto Sanchez no supero el 1.2% de intención de voto.

Conclusión:

En síntesis, la imagen viral que posiciona a Roberto Sánchez como líder en intención de voto para las elecciones de 2026 corresponde a una encuesta falsa. Verificador de La República comprobó que no fue elaborada por ninguna empresa registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones ni cuenta con la metodología exigida por el reglamento electoral. Las encuestadoras oficiales más recientes ubican al candidato con un respaldo menor al 1.2%. Por tanto, se trata de contenido falso y manipulado.

