El prófugo de la justicia y candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció desde la clandestinidad durante una entrevista en vivo con Cuarto Poder, en la que confirmó que actualmente se encuentra en el Perú. En ese contexto, Cerrón calificó su postulación al margen de la justicia como “la expresión de la resistencia frente a la arbitrariedad y opresión”.

En esa misma línea, a pesar de estar al margen de las autoridades judiciales por más de 2 años, el líder perulibrista indicó que "no huye de la justicia", sino de la injusticia. "Yo no me burlo del poder judicial. Es el Poder Judicial el que se ha burlado de mí, no en esta ocasión, sino en múltiples ocasiones", expresó el postulante presidencial sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y SUS CONTRATACIONES + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por otro lado, Cerrón intentó deslindarse del sentenciado expresidente Pedro Castillo y de Dina Boluarte. Sobre Castillo, aseguró que no aplicó ningún punto del plan de gobierno que habían presentado en 2021 y que solo lo hubieran respaldado en caso de que hubiera hecho algo pactado en el ideario del partido.

Vladimir Cerrón defiende candidaturas con antecedentes

En otro momento, Cerrón se refirió a los candidatos que lleva Perú Libre a las Elecciones Generales 2026 y que cuentan con antecedentes. En ese sentido, al ser consultado si Perú Libre no cuenta con mejores cuadros para la ciudadanía, el entrevistado mencionó: "Bueno, si se trata de eso, habría que suspender el proceso electoral, ¿no? Porque todos los partidos tienen alguna observación al respecto".

"Voy a responder por Perú Libre. Hemos analizado los casos y no es tampoco como se quiere presentar, porque el JNE tendría toda la facultad y la obligación y caería en una omisión de cumplir la ley si es que no los hubiera retirado de la contienda electoral. (…) creo que esto es una exageración y un cargamontón que se le quiere hacer al partido. En el Perú existe la política de reinserción social. No vamos a castigar eternamente a la gente", contestó.

Cerrón niega apoyo de Cuba

En tanto, el candidato presidencial negó que haya recibido el apoyo del Gobierno de Cuba o de algún ciudadano cubano. De igual manera, rechazó cualquier injerencia de un supuesto respaldo extranjero a su candidatura.

"Yo no recibo ningún apoyo cubano y del cual han tejido múltiples historias, que inclusive han dicho que mi persona es un agente de los servicios de seguridad del G2. Desmiento totalmente", dijo.