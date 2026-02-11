Congreso: APP y José Luna confirman que se sumarán al pedido para convocar un pleno extraordinario
Lady Camones, congresista de APP, confirmó que su bancada firmará el pedido. Mientras que José Luna, líder y candidato presidencial de Podemos Perú, anuncio que su partido también se unirá. En este pleno se debatiría la salida de José Jerí del cargo presidencial.
El pleno extraordinario esta más cerca que nunca. Alianza para el Progreso (APP) y José Luna han señalado que firmaran el pedido para que se convoque a un pleno extraordinario para debatir la permanencia de José Jerí en el puesto de presidente. La congresista Lady Camones, integrante de la bancada apepista, confirmó que en las próximas horas su agrupación hará oficial su apoyo a este pedido.
"Si es que no hubiera un acto ilegal deberían estar presentes para dar las respuestas a la población. De lo contrario, las suspicacias crecen. (…) Es lo más recomendable que este el presidente. Si las respuestas son válidas y convencen, pues el continuará siendo. Me he comunicado con el vocero, el indica que dentro de poco se debe sacar el comunicado con el que llamemos a un pleno extraordinario", señaló Camones.
Días atrás, la bancada de Alianza para el Progreso publicó un comunicado donde solicitaba la renuncia de Jerí debido a los recientes escándalos en los que se ha visto envueltos su gestión, como la contratación de mujeres que ingresaron a su despacho y las reuniones clandestinas con empresarios chinos.
José Luna, líder y candidato presidencial de Podemos Perú, también comentó que su bancada se unirá a la solicitud: "Yo le pedí a nivel nacional al presidente que de un paso al costado. No hace caso y sigue ahí. Hace poco, nos hemos reunido con los candidatos y hemos indicado que esto no soporta más. Hemos llamado a firmar para que se convoque a la sesión y que se proceda segun lo que corresponda, porque existen intereses legales. Nosotros vamos a participar en esto", indicó.