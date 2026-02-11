HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Según el proceso establecido, la solicitud deberá ser presentada ante el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien tiene un plazo de 15 días para emitir la convocatoria e invitar a los parlamentarios. 

Se logró reunir las 78 firmas para convocar a una sesión plenaria de urgencia que permita debatir la moción de censura y vacancia contra José Jerí. Según el proceso establecido, la solicitud deberá ser presentada ante el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien tiene un plazo de 15 días para emitir la convocatoria e invitar a los parlamentarios.

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) fue quien solicitó a las 13 bancadas del Legislativo que se debata y apruebe una sesión extraordinaria del Pleno con carácter de urgencia para debatir la moción de vacancia presentada contra José Jerí por supuesta incapacidad moral permanente.

Del 1 al 10 de febrero, se obtuvo un total de 63 firmas. Las bancadas que firmaron en ese primer momento fueron: Podemos (2), Alianza para el Progreso (4), Honor y Democracia (4), Bancada Socialista (5), Bloque Democrático Popular (5), Perú Libre (6), Avanza País (6), Juntos por el Perú (7), Acción Popular (7), Renovación Popular (11) y no agrupados (6).

Sin embargo, la ausencia del respaldo de Fuerza Popular y el poco presentado por Alianza para el Progreso y Podemos desaceleró la presentación del pedido ante el presidente del Congreso.

Recolección de firmas generó cruce de palabras entre Segundo Montalvo y Fernando Rospigliosi

En esas circunstancias se produjo un breve cruce de palabras entre Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Segundo Montalvo (Perú Libre) en las instalaciones del Congreso.

Segundo Montalvo se acercó a Rospigliosi mientras este iba rumbo a la salida del Congreso y le explicó que habían solicitado un acta virtual. En respuesta, este último, sin dejar de caminar, se negó y explicó que no tiene mayores atribuciones en lo solicitado.

"Qué quieres que haga, yo no puedo convocar (una sesión de Pleno). No habrá Junta de Portavoces hasta el primero de marzo. No se puede convocar hasta que tengas las 78 firmas, amigo", le dijo. En respuesta, el legislador de Perú Libre le increpó diciendo que era "grave" lo que estaba sucediendo.

