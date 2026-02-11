José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

A la fiesta asistieron ministros, congresistas y trabajadoras del Congreso de aquel entonces. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

A la fiesta asistieron ministros, congresistas y trabajadoras del Congreso de aquel entonces. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

El presidente José Jerí celebró su cumpleaños número 38 en una casa de Cieneguilla junto a funcionarios vinculados a una presunta red investigada en el Congreso. El encuentro ocurrió el 9 de noviembre de 2024, cuando aún era parlamentario. La información fue difundida por el diario Perú21, que accedió a detalles de la invitación y a testimonios de asistentes.

De acuerdo con ese medio, la reunión tuvo temática ochentera y reunió a cerca de 40 invitados. Entre ellos figuraron congresistas y ministros, además de trabajadores del despacho de José Jerí. La lista incluyó al entonces titular de Educación, Morgan Quero, y al legislador Arturo Alegría, quien confirmó su asistencia.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR RETROCEDE, JOSÉ JERÍ ATACA Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Perú21 también informó que en la celebración estuvo Isabel Cajo, extrabajadora del Congreso que luego fue mencionada en investigaciones fiscales sobre una presunta red irregular dentro del Parlamento. Cajo laboraba en el área legal dirigida por Jorge Torres Saravia, militante de Alianza para el Progreso.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El reportaje añade que otra persona que habría asistido es Andrea Vidal, exservidora parlamentaria asesinada semanas después. A un año del tragico suceso, su crimen aún no se resuelve. La posible coincidencia entre Vidal y Cajo en la reunión cobra relevancia por las pesquisas que las ubican en un mismo círculo.

Ministros y congresistas asistieron a celebración privada de José Jerí en Cieneguilla

La invitación, titulada “80’s - José Jerí”, citaba a los asistentes desde las 6 de la tarde en una vivienda de Cieneguilla. La propiedad pertenece a la empresa Wein SAC, dedicada al rubro inmobiliario. Según el informe, el evento incluyó música en vivo y consumo de alcohol.

El legislador Arturo Alegría, hoy candidato a diputado por Fuerza Popular, señaló que llevó una banda de rock como obsequio. Declaró que permaneció en la reunión hasta las 4 de la madrugada. Sostuvo que se trató de un encuentro “normal”, aunque reconoció que hubo licor.

Por su parte, Morgan Quero confirmó que acudió al lugar. Indicó que recuerda la actividad como una reunión tranquila. Otras fuentes citadas por Perú21 describen un ambiente distinto. Señalan que hubo alto volumen de música y que Serenazgo intervino tras una queja vecinal.