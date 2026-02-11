HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi sigue cuidando las espaldas de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

La reunión se realizó en una vivienda de Cieneguilla en noviembre de 2024. Asistieron congresistas y ministros, entre ellos Morgan Quero y Arturo Alegría, además de la extrabajadora parlamentaria Isabel Cajo, vinculada a una presunta red de prostitución que habría operado dentro del Congreso y que se destapó tras el asesinato de Andrea Vidal.

A la fiesta asistieron ministros, congresistas y trabajadoras del Congreso de aquel entonces. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
A la fiesta asistieron ministros, congresistas y trabajadoras del Congreso de aquel entonces. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

El presidente José Jerí celebró su cumpleaños número 38 en una casa de Cieneguilla junto a funcionarios vinculados a una presunta red investigada en el Congreso. El encuentro ocurrió el 9 de noviembre de 2024, cuando aún era parlamentario. La información fue difundida por el diario Perú21, que accedió a detalles de la invitación y a testimonios de asistentes.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con ese medio, la reunión tuvo temática ochentera y reunió a cerca de 40 invitados. Entre ellos figuraron congresistas y ministros, además de trabajadores del despacho de José Jerí. La lista incluyó al entonces titular de Educación, Morgan Quero, y al legislador Arturo Alegría, quien confirmó su asistencia.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR RETROCEDE, JOSÉ JERÍ ATACA Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Zhihua Yang, empresario y amigo de José Jerí, no asisitirá a la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

lr.pe

Perú21 también informó que en la celebración estuvo Isabel Cajo, extrabajadora del Congreso que luego fue mencionada en investigaciones fiscales sobre una presunta red irregular dentro del Parlamento. Cajo laboraba en el área legal dirigida por Jorge Torres Saravia, militante de Alianza para el Progreso.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El reportaje añade que otra persona que habría asistido es Andrea Vidal, exservidora parlamentaria asesinada semanas después. A un año del tragico suceso, su crimen aún no se resuelve. La posible coincidencia entre Vidal y Cajo en la reunión cobra relevancia por las pesquisas que las ubican en un mismo círculo.

PUEDES VER: Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

lr.pe

Ministros y congresistas asistieron a celebración privada de José Jerí en Cieneguilla

La invitación, titulada “80’s - José Jerí”, citaba a los asistentes desde las 6 de la tarde en una vivienda de Cieneguilla. La propiedad pertenece a la empresa Wein SAC, dedicada al rubro inmobiliario. Según el informe, el evento incluyó música en vivo y consumo de alcohol.

El legislador Arturo Alegría, hoy candidato a diputado por Fuerza Popular, señaló que llevó una banda de rock como obsequio. Declaró que permaneció en la reunión hasta las 4 de la madrugada. Sostuvo que se trató de un encuentro “normal”, aunque reconoció que hubo licor.

Por su parte, Morgan Quero confirmó que acudió al lugar. Indicó que recuerda la actividad como una reunión tranquila. Otras fuentes citadas por Perú21 describen un ambiente distinto. Señalan que hubo alto volumen de música y que Serenazgo intervino tras una queja vecinal.

Notas relacionadas
Zhihua Yang, empresario y amigo de José Jerí, no asisitirá a la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

Zhihua Yang, empresario y amigo de José Jerí, no asisitirá a la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

LEER MÁS
José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

LEER MÁS
Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rospigliosi defiende a militar que mató a niñas de 6 y 14 años

Rospigliosi defiende a militar que mató a niñas de 6 y 14 años

LEER MÁS
Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

LEER MÁS
Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

Sorteo de La Tinka del 11 de febrero: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 11 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Política

Marisol Pérez Tello: “Mi relación personal y política con Miguel del Castillo ha terminado”

Zhihua Yang, empresario y amigo de José Jerí, no asisitirá a la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

Marisol Pérez Tello: “Mi relación personal y política con Miguel del Castillo ha terminado”

Zhihua Yang, empresario y amigo de José Jerí, no asisitirá a la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025