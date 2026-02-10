Captan altercado entre Fernando Rospigliosi y Segundo Montalvo en pasillos del Congreso

Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Segundo Montalvo (Perú Libre) protagonizaron un fuerte altercado en las instalaciones del Congreso. El motivo de la discusión fue la convocatoria a una Junta de Portavoces para debatir el llamado a un pleno extraordinario del Congreso, en el que se discutiría la vacancia del presidente José Jerí. Mientras Rospigliosi evitaba responder, Montalvo insistía en que su solicitud fuera aceptada.

“Presidente, solo quería pedirle que se dé un acta virtual para la Junta de Portavoces”, mencionó Montalvo. A lo que Rospigliosi respondió: “¿Junta de Portavoces? ¿Para qué?”. Montalvo aseguró que el pedido se sustentaba en la urgencia del caso y en los escándalos que han rodeado la administración presidencial de José Jerí. “¿Qué quieres que haga?”, se le escucha responder a Rospigliosi ante las increpaciones. El video, difundido por la periodista de La República Ariadna Yaya, muestra que ambos congresistas se retiraron del Congreso sin llegar a un acuerdo.

Cabe mencionar que Montalvo ha presentado una moción de vacancia contra Jerí. El legislador afirmó que las reuniones secretas de Jerí con empresarios chinos constituyen un hecho grave e inédito en la historia de un presidente de la República. Asimismo, expresó su rechazo a las declaraciones en las que el mandatario intenta justificar su conducta.

"Hoy día termino la moción de vacancia, el presidente debe ser vacado. Algo gravísimo. Por primera vez en la historia del país un presidente encapuchado. Hoy termino la moción de vacancia, hoy incluyo esa parte en la que sale encapucado, creo que todos los congresistas debemos firmar, no podemos tener un presidente presuntamente metido en actos de corrupción. Y dice que fue para que le pidan fotos, una declaración incoherente", declaró para este medio días atrás.

Fuerza Popular no apoya la vacancia de José Jerí

La actuación de Fernando Rospigliosi responde —a todas luces— a una cuestión de “disciplina partidaria”. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ratificó la postura de su partido de no apoyar una moción de censura ni un proceso de vacancia contra el presidente interino, salvo que se acredite la comisión de un delito en situación de flagrancia. Ello, a pesar de los cuestionamientos por presuntas irregularidades vinculadas a reuniones reservadas del mandatario con empresarios chinos.

Además de las reuniones clandestinas con estos empresarios, Jerí ha sido cuestionado por la contratación de distintas mujeres que previamente registraron visitas en el despacho presidencial, una práctica que ha llevado a más de uno a cuestionar al mandatario por presuntamente haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.