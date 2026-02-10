HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
EN VIVO

🚨¿PERÚ en la cancha de EE. UU.? Se JUEGAN S/7.000 MILLONES | #las10deldía

Política

Captan altercado entre Fernando Rospigliosi y Segundo Montalvo en pasillos del Congreso

Los congresistas de Fuerza Popular y Perú Libre protagonizaron un altercado por la convocatoria a una Junta de Portavoces. La discusión gira en torno a la vacancia del presidente José Jerí.

Rospigliosi y Montalvo fueron captados discutiendo dentro del Congreso | Foto: Captura del video de Ariadna Yaya.
Rospigliosi y Montalvo fueron captados discutiendo dentro del Congreso | Foto: Captura del video de Ariadna Yaya.

Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Segundo Montalvo (Perú Libre) protagonizaron un fuerte altercado en las instalaciones del Congreso. El motivo de la discusión fue la convocatoria a una Junta de Portavoces para debatir el llamado a un pleno extraordinario del Congreso, en el que se discutiría la vacancia del presidente José Jerí. Mientras Rospigliosi evitaba responder, Montalvo insistía en que su solicitud fuera aceptada.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Presidente, solo quería pedirle que se dé un acta virtual para la Junta de Portavoces”, mencionó Montalvo. A lo que Rospigliosi respondió: “¿Junta de Portavoces? ¿Para qué?”. Montalvo aseguró que el pedido se sustentaba en la urgencia del caso y en los escándalos que han rodeado la administración presidencial de José Jerí. “¿Qué quieres que haga?”, se le escucha responder a Rospigliosi ante las increpaciones. El video, difundido por la periodista de La República Ariadna Yaya, muestra que ambos congresistas se retiraron del Congreso sin llegar a un acuerdo.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR RETROCEDE, JOSÉ JERÍ ATACA Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: 800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

lr.pe

Cabe mencionar que Montalvo ha presentado una moción de vacancia contra Jerí. El legislador afirmó que las reuniones secretas de Jerí con empresarios chinos constituyen un hecho grave e inédito en la historia de un presidente de la República. Asimismo, expresó su rechazo a las declaraciones en las que el mandatario intenta justificar su conducta.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Hoy día termino la moción de vacancia, el presidente debe ser vacado. Algo gravísimo. Por primera vez en la historia del país un presidente encapuchado. Hoy termino la moción de vacancia, hoy incluyo esa parte en la que sale encapucado, creo que todos los congresistas debemos firmar, no podemos tener un presidente presuntamente metido en actos de corrupción. Y dice que fue para que le pidan fotos, una declaración incoherente", declaró para este medio días atrás.

Fuerza Popular no apoya la vacancia de José Jerí

La actuación de Fernando Rospigliosi responde —a todas luces— a una cuestión de “disciplina partidaria”. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ratificó la postura de su partido de no apoyar una moción de censura ni un proceso de vacancia contra el presidente interino, salvo que se acredite la comisión de un delito en situación de flagrancia. Ello, a pesar de los cuestionamientos por presuntas irregularidades vinculadas a reuniones reservadas del mandatario con empresarios chinos.

PUEDES VER: Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

lr.pe

Además de las reuniones clandestinas con estos empresarios, Jerí ha sido cuestionado por la contratación de distintas mujeres que previamente registraron visitas en el despacho presidencial, una práctica que ha llevado a más de uno a cuestionar al mandatario por presuntamente haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.

Notas relacionadas
José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

LEER MÁS
Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje: "Cambiando el menú"

Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje: "Cambiando el menú"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

LEER MÁS
Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

San Marcos: advierten que periodo de rectora Jeri Ramón vence en julio y aún no hay cronograma electoral

Reconocida cocinera monsefuana muere en accidente de tránsito en Chiclayo

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Política

San Marcos: advierten que periodo de rectora Jeri Ramón vence en julio y aún no hay cronograma electoral

JEE inicia procedimiento sancionador que podría excluir a José Williams por omitir sentencia en su hoja de vida

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

San Marcos: advierten que periodo de rectora Jeri Ramón vence en julio y aún no hay cronograma electoral

JEE inicia procedimiento sancionador que podría excluir a José Williams por omitir sentencia en su hoja de vida

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025