EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

La Congresista de APP, Lady Camones, declaró que estan próximos a firmar la solicitud para un pleno extraordinario para debatir la vacancia de Jerí.



"Si es que no hubiera un acto ilegal deberían estar presentes para dar las respuestas a la población. De lo contrario, las suspicacias crecen. (…) Es lo más recomendable que este el presidente. Si las respuestas son válidas y convencen, pues el continuará siendo. Me he comunicado con el vocero, el indica que dentro de poco se debe sacar el comunicado con el que llamemos a un pleno extraordinario", señaló Camones.