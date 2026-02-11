HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Se viene la censura de José Jerí? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

El congreso está próximo a llegar a las 87 firmas necesarias para llamar a un pleno extraordinario donde se debata la continuidad del presidente José Jerí.

José Jerí podría ser vacado si el Congreso lo decide así en un pleno extraordinario | Composición: Jazmin Ceras / Foto: LR.
José Jerí podría ser vacado si el Congreso lo decide así en un pleno extraordinario | Composición: Jazmin Ceras / Foto: LR.

El Gobierno de José Jerí podría llegar a su fin en los próximos días. Congresistas continúan reuniendo firmas para convocar a un pleno extraordinario en el que se debata la remoción del mandatario. Para que el pedido se concrete, se requiere reunir 87 firmas. Alianza para el Progreso (APP) ha sido la última bancada en sumarse a esta solicitud.

Pleno Extraordinario y vacancia de José Jerí EN VIVO

12:54
11/2/2026

Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno

Del 1 al 10 de febrero, se obtuvo un total de 63 firmas. Las bancadas que firmaron en ese primer momento fueron: Podemos (2), Alianza para el Progreso (4), Honor y Democracia (4), Bancada Socialista (5), Bloque Democrático Popular (5), Perú Libre (6), Avanza País (6), Juntos por el Perú (7), Acción Popular (7), Renovación Popular (11) y no agrupados (6). Ahora, con la próxima adición de los miembros restantes de APP y José Luna, se llegarían a los 78 votos necesarios. 

12:51
11/2/2026

José Luna a favor del pleno extraordinario

José Luna, líder y candidato presidencial de Podemos Perú, también comentó que su bancada se unirá a la solicitud: "Yo le pedí a nivel nacional al presidente que de un paso al costado. No hace caso y sigue ahí. Hace poco, nos hemos reunido con los candidatos y hemos indicado que esto no soporta más. Hemos llamado a firmar para que se convoque a la sesión y que se proceda segun lo que corresponda, porque existen intereses legales. Nosotros vamos a participar en esto", indicó.

12:50
11/2/2026

APP se suma al pedido de un pleno extraordinario

La Congresista de APP, Lady Camones, declaró que estan próximos a firmar la solicitud para un pleno extraordinario para debatir la vacancia de Jerí.

"Si es que no hubiera un acto ilegal deberían estar presentes para dar las respuestas a la población. De lo contrario, las suspicacias crecen. (…) Es lo más recomendable que este el presidente. Si las respuestas son válidas y convencen, pues el continuará siendo. Me he comunicado con el vocero, el indica que dentro de poco se debe sacar el comunicado con el que llamemos a un pleno extraordinario", señaló Camones.

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

LEER MÁS
José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

LEER MÁS
José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

LEER MÁS
Congreso: van 63 firmas para convocar a Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí

Congreso: van 63 firmas para convocar a Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí

LEER MÁS
José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

José Jerí celebró su cumpleaños con funcionarios vinculados a presunta red investigada en el Congreso

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos neutraliza drones de cárteles mexicanos tras suspender vuelos en Texas, pero Sheinbaum dice no tener "información"

Vía Expresa Sur tendrá dos nuevos pasos a desnivel: conoce dónde estarán y los avances del proyecto

José Jerí EN VIVO: Congreso a punto de debatir la moción de censura que lo sacaría del cargo de presidente

Política

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congreso: APP y José Luna confirman que se sumarán al pedido para convocar un pleno extraordinario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso a punto de debatir la moción de censura que lo sacaría del cargo de presidente

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025