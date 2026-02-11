EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión
El congreso está próximo a llegar a las 87 firmas necesarias para llamar a un pleno extraordinario donde se debata la continuidad del presidente José Jerí.
El Gobierno de José Jerí podría llegar a su fin en los próximos días. Congresistas continúan reuniendo firmas para convocar a un pleno extraordinario en el que se debata la remoción del mandatario. Para que el pedido se concrete, se requiere reunir 87 firmas. Alianza para el Progreso (APP) ha sido la última bancada en sumarse a esta solicitud.
Pleno Extraordinario y vacancia de José Jerí EN VIVO
Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno
Del 1 al 10 de febrero, se obtuvo un total de 63 firmas. Las bancadas que firmaron en ese primer momento fueron: Podemos (2), Alianza para el Progreso (4), Honor y Democracia (4), Bancada Socialista (5), Bloque Democrático Popular (5), Perú Libre (6), Avanza País (6), Juntos por el Perú (7), Acción Popular (7), Renovación Popular (11) y no agrupados (6). Ahora, con la próxima adición de los miembros restantes de APP y José Luna, se llegarían a los 78 votos necesarios.
José Luna a favor del pleno extraordinario
José Luna, líder y candidato presidencial de Podemos Perú, también comentó que su bancada se unirá a la solicitud: "Yo le pedí a nivel nacional al presidente que de un paso al costado. No hace caso y sigue ahí. Hace poco, nos hemos reunido con los candidatos y hemos indicado que esto no soporta más. Hemos llamado a firmar para que se convoque a la sesión y que se proceda segun lo que corresponda, porque existen intereses legales. Nosotros vamos a participar en esto", indicó.
APP se suma al pedido de un pleno extraordinario
La Congresista de APP, Lady Camones, declaró que estan próximos a firmar la solicitud para un pleno extraordinario para debatir la vacancia de Jerí.
"Si es que no hubiera un acto ilegal deberían estar presentes para dar las respuestas a la población. De lo contrario, las suspicacias crecen. (…) Es lo más recomendable que este el presidente. Si las respuestas son válidas y convencen, pues el continuará siendo. Me he comunicado con el vocero, el indica que dentro de poco se debe sacar el comunicado con el que llamemos a un pleno extraordinario", señaló Camones.