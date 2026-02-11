Pomareda plantea iniciativa para “enfrentar” al Legislativo: “Quiero eliminar 15 leyes de este Congreso”, entre ellas las procrimen

Diego Pomareda, candidato a diputado por el partido Libertad Popular, fue parte del programa ‘Epicentro electoral’ del canal de YouTube de La República, en el que partió comentando que de llegar a la Cámara de Diputados presentará un proyecto de ley para enfrentar el abuso del Poder Legislativo: “Quiero eliminar 15 leyes de este Congreso, dentro de las que están la del Reinfo, el debilitamiento de extinción de dominio… Son 15 leyes que estoy buscando derogar”, refirió y resaltó que entre estas se encuentras las llamadas procrimen.

En esa línea, el abogado y profesor de la PUCP indicó que busca ser diputado porque la “única vía para cambiar el país” en estos momentos de caos y “abismo” es la “política”. “La única salida para este tipo de crisis son dos: lamentablemente, una es la dictadura, como pasó con los Hermanos Musulmanes en Egipto, o la otra es la democracia, y yo apuesto por esta segunda vía”, explicó el columnista.

Según Pomareda, son los mismos políticos quienes han permitido que haya un “terreno fértil” para el crimen organizado y la corrupción. Así, puso como ejemplo las últimas acusaciones contra José Jerí, a quien estarían buscando censurar desde el Congreso.

“Si realmente les importara que este presidente sea idóneo, no hubieran puesto a una persona con acusaciones, justamente, en la Comisión de Presupuesto o vinculada a acusaciones de orden sexual, lo que es grave. Y ahora pareciera que es más de lo mismo con este tipo de actitudes poco transparentes. Lo que yo evidencio es que esto forma parte de una coalición autoritaria y solamente cambian piezas, que son los rostros visibles… Jerí es parte de lo mismo, no podemos esperar resultados distintos con las mismas personas”, manifestó el también constitucionalista.

Así también, opinó que, para él, los que gobiernan el país son los Cerrón, Acuña, Luna… los mismos de siempre y que la mejor forma de revertir esto es no votar por ellos en las próximas elecciones.

“Tengo fe y esperanza de que este mensaje va a llegar, sobre todo gente joven y con prácticas diferentes, partidos nuevos que no están coludidos con este pacto mafioso, creo que es la alternativa (...) Las elecciones y el voto es el momento importante y fundamental para cambiar la realidad en la que estamos. No demos paso al crimen organizado y a la utilización de la Constitución como un instrumento de poder, eso hay que cambiarlo”, finalizó.