Política

Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

El informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 indica que la cuestionada Milagros Jáuregui habría usado sus redes sociales para hacer propaganda electoral a favor de su candidatura al Senado.

La cuestionada legisladora por el caso albergue la Casa del Padre habría vulnerado la neutralidad electoral. Foto: Composición/LR
La cuestionada legisladora por el caso albergue la Casa del Padre habría vulnerado la neutralidad electoral. Foto: Composición/LR

Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 determinó que la cuestionada congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, habría vulnerado la neutralidad de cara a las Elecciones 2026.

Según el documento del área de fiscalización, entre el 5 y el 9 de enero, la parlamentaria presuntamente usó sus redes sociales de Facebook y X (antes Twitter), en las que en su perfil indica que es "congresista" y "la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia", para realizar propaganda a favor de su candidatura al Senado y de su partido.

Conclusiones del JEE Lima Centro 1 sobre Milagros Jáuregui

Conclusiones del JEE Lima Centro 1 sobre Milagros Jáuregui

En ese sentido, el JEE detalló que diversas publicaciones cuentan con contenido político y difunden su postulación con el número 2 de la legisladora por Renovación Popular. Asimismo, se difunde información sobre sus actividades propias de su gestión como legisladora.

"La señora Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo, presuntamente, invocaría su cargo como congresista de la República del Perú en el perfil de su cuenta de Facebook 'Milagros Aguayo' y de X 'Milagros Jáuregui de Aguayo', desde las cuales se estaría difundiendo propaganda electoral en su condición de candidata al Senado por el departamento de Lima Metropolitana por el partido político Renovación Popular", alerta el JEE.

Luego, añade: "Su conducta se enmarcaría en el supuesto establecido en el inciso b) del artículo 33 del Reglamento; es decir, que en su calidad de congresista favorecería a su candidatura o postulación al cargo de senadora de la República, y en consecuencia, su accionar favorece a la organización política Partido Político Renovación Popular y porque esto influenciaría en la intención del voto de ciudadanos".

Por tales motivos, el informe fue elevado al Pleno del JEE Lima Centro 1 para que proceda conforme a sus atribuciones y normativa vigente.

Detalle del informe de fiscalización del JEE Lima Centro 1

Detalle del informe de fiscalización del JEE Lima Centro 1

