Registrate en nuestro boletin

Política

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

El sorteo se realizará este jueves a las 10 de la mañana y contará con la presencia de un notario y los personeros legales de los partidos políticos con miras a las Elecciones 2026.

El sorteo se realizará en la sede de la ONPE. Foto: Composición/LR
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevará a cabo este jueves 12 de febrero a las 10 de la mañana el sorteo que determinará la posición de los partidos políticos en la cédula de votación con miras a las Elecciones Generales 2026.

El sorteo será de forma pública y contará con la presencia de los personeros legales de las 30 organizaciones políticas que fueron inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 23 de diciembre.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De igual forma, un notario público será parte del evento para dar validez al sorteo que realiza el ente electoral en su sede institucional. También estarán presentes los delegados de cada órgano electoral con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso.

Durante esta jornada, se definirá el lugar que ocuparán los partidos para los distintos cargos a los que postulan, como Presidencia y vicepresidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

PUEDES VER: Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

lr.pe

El sorteo

Se tiene programado realizar dos sorteos el día jueves 12. El primero determinará el orden en que los partidos políticos aparecerán en la cédula de votación para las elecciones del 12 de abril. El segundo, en caso de ser necesario, establecerá la posición de las dos agrupaciones que podrían avanzar a una eventual segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 7 de junio.

Las organizaciones políticas serán organizadas previamente en orden alfabético y se les asignará un número consecutivo. Para determinar su posición final en la cédula de votación, se empleará un sistema de bolillos numerados.

Un funcionario de la ONPE será el responsable de mostrar las bolillas al notario público y a los asistentes. La organización política cuyo número sea extraído en primer lugar ocupará la primera posición en la cédula de votación, y así sucesivamente hasta completar el orden total.

