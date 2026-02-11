José Jerí: Stephany Vega, asesora de la PCM y amiga del presidente, presentó su renuncia irrevocable

Stephany Vega, asesora de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, presentó su renuncia irrevocable y voluntaria al cargo. Según indicó en su carta, Vega no se sentía cómoda trabajando para este Gobierno y aseguró que el puesto le ha generado afectaciones en su salud mental.

“Esta decisión obedece a una reflexión personal, motivada por la intensa exposición pública y los constantes cuestionamientos mediáticos a los que he sido sometida desde que asumí el cargo. Esta situación no solo ha afectado mi imagen profesional, sino que también ha tenido un impacto en mi estabilidad emocional y en la tranquilidad de mi familia”, indica.

Vega también incluyó un mensaje poco claro sobre las presiones políticas detrás de su renuncia: “Además, resulta evidente que detrás de muchos de estos señalamientos existen intereses y posturas que no solo discrepan, sino que contravienen abiertamente los principios, la formación y los valores con los que he conducido mi vida personal y profesional (...)”, señala.

Como se recuerda, Vega fue cuestionada por el incremento patrimonial que experimentó. Según una investigación del programa Panorama, la abogada adquirió un auto Audi en 2023, un BMW de aproximadamente S/ 60.000 en 2024 y, en 2025, un departamento con cochera por US$ 120.000. Tras el nombramiento de Jerí como presidente del Congreso, su salario aumentó a S/ 16.522. “Yo he ganado cada mérito laboral, lo he sudado; es lo que corresponde”, dijo al ser consultada por el aumento de sus ingresos en los últimos años.