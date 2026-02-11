HOYSuscripcion LR Focus

Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     
José Jerí: Stephany Vega, asesora de la PCM y amiga del presidente, presentó su renuncia irrevocable

En su carta de renuncia, la ahora exasesora de Jerí expresó que la exposición pública y los cuestionamientos la llevaron a tomar esta decisión, afectando su estabilidad emocional y la tranquilidad familiar.

Vega presentó su renuncia como asesora del Poder Ejecutivo | Composición: LR.

Stephany Vega, asesora de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, presentó su renuncia irrevocable y voluntaria al cargo. Según indicó en su carta, Vega no se sentía cómoda trabajando para este Gobierno y aseguró que el puesto le ha generado afectaciones en su salud mental.

“Esta decisión obedece a una reflexión personal, motivada por la intensa exposición pública y los constantes cuestionamientos mediáticos a los que he sido sometida desde que asumí el cargo. Esta situación no solo ha afectado mi imagen profesional, sino que también ha tenido un impacto en mi estabilidad emocional y en la tranquilidad de mi familia”, indica.

Vega también incluyó un mensaje poco claro sobre las presiones políticas detrás de su renuncia: “Además, resulta evidente que detrás de muchos de estos señalamientos existen intereses y posturas que no solo discrepan, sino que contravienen abiertamente los principios, la formación y los valores con los que he conducido mi vida personal y profesional (...)”, señala.

Como se recuerda, Vega fue cuestionada por el incremento patrimonial que experimentó. Según una investigación del programa Panorama, la abogada adquirió un auto Audi en 2023, un BMW de aproximadamente S/ 60.000 en 2024 y, en 2025, un departamento con cochera por US$ 120.000. Tras el nombramiento de Jerí como presidente del Congreso, su salario aumentó a S/ 16.522. “Yo he ganado cada mérito laboral, lo he sudado; es lo que corresponde”, dijo al ser consultada por el aumento de sus ingresos en los últimos años.

