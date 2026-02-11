Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

El empresario chino Ji Wu Xiadong desmintió públicamente al presidente José Jerí y aseguró que sí habla español. “El presidente está equivocado, debe de haberse confundido con un personal del chifa. Yo sí hablo español, el presidente no me conoce”, declaró en respuesta a la versión que dio el jefe de Estado sobre la reunión que hoy forma parte del caso Chifagate. Sus palabras contradicen un punto central de la defensa del mandatario.

En el pasado enero, José Jerí sostuvo que Ji Wu Xiadong no hablaba el idioma, lo que habría limitado cualquier conversación directa. Esa explicación buscó restar importancia al encuentro en el restaurante de comida china en San Borja. El local fue el escenario de una reunión que no apareció en la agenda oficial del despacho presidencial y que luego se conoció por revelaciones periodísticas.

La declaración del empresario no solo niega la supuesta barrera lingüística. También descarta que exista un vínculo cercano con el jefe de Estado. “El presidente no me conoce”, afirmó. Con esa frase, el empresario pone en duda la claridad del relato del Gobierno sobre quiénes participaron en la cita y cuál fue el nivel de contacto con el mandatario.

El caso Chifagate se destapó tras revelarse que José Jerí sostuvo encuentros con empresarios chinos fuera de los canales formales. La Comisión de Fiscalización del Congreso abrió una indagación y citó a los involucrados. Zhihua Yang, otro de los asistentes, informó que no acudirá a declarar porque enfrenta una investigación fiscal.

Zhihua Yang no se preentó ante Comisión de Fiscalización por Chifagate

El empresario chino Zhihua Yang, vinculado a las reuniones que integran el caso Chifagate, informó oficialmente que no asistirá a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso programada para este 11 de febrero. La decisión fue formalizada mediante una carta dirigida al presidente del grupo parlamentario, Elvis Vergara, en la que solicitó reprogramar su presentación hasta que concluya la investigación penal en su contra por los mismos hechos.

Yang argumentó que se encuentra incluido como investigado en la carpeta fiscal 25-2026, bajo la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, y que declarar ante el Congreso podría afectar sus derechos de defensa. En su escrito, invocó normas constitucionales y tratados internacionales, así como el principio de no autoincriminación, como razones para postergar su participación.