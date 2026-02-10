HOYSuscripcion LR Focus

Política

PNP confirma requisitoria nacional contra Jorge Acurio tras condena por caso 'bolsas de cemento'

El exgobernador regional del Cusco fue sentenciado a siete años de prisión efectiva por colusión en la compra irregular de cemento en San Sebastián. La Policía activó su búsqueda a nivel nacional tras recibir la resolución judicial.


El general Velásquez señaló que lo más conveniente sería que el exgobernador se ponga a derecho. Créditos: composición LR.
El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, confirmó que existe una requisitoria nacional vigente contra el exgobernador regional Jorge Acurio Tito, luego de que el Poder Judicial lo sentenciara a siete años de prisión efectiva por el delito de colusión en el caso denominado "bolsas de cemento de San Sebastián".

“Tenemos conocimiento que el juzgado dio una pena efectiva. Entonces, paralelo a ello, tiene su requisitoria correspondiente”, declaró Velásquez, precisando que la orden de captura ya fue difundida a todas las unidades policiales, tanto en Cusco como en el resto del país.

El oficial detalló que la Policía Nacional viene intensificando los operativos de control de identidad, con especial énfasis en la región Cusco, aunque recalcó que la alerta es de alcance nacional. “Esta requisitoria tiene vigencia nacional. Estamos trabajando para ubicar, intervenir y poner a disposición de la justicia al sentenciado”, indicó.

Caso bolsas de cemento

La condena fue emitida por el juez Jimmy Manchego, del Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción del Cusco, tras un proceso que se prolongó por 17 años. Acurio Tito, exalcalde distrital de San Sebastián en 2009, fue hallado culpable por la adquisición irregular de 54 mil 020 bolsas de cemento a la empresa URPI S.A.C., operación valorizada en más de 1.3 millones de soles.

En el mismo fallo, el magistrado condenó a doce personas, imponiendo penas que van desde los 6 hasta los 12 años de prisión efectiva. Entre los sentenciados con orden de captura figuran también María Teresa Guerra, Julio César Yauri y Helio Molina, mientras que Néstor Machaca y Efraín Flores recibieron las penas más severas por colusión y peculado. Otros cuatro funcionarios fueron condenados con pena suspendida.

Según la investigación, el cemento nunca llegó a los almacenes municipales, pese a que la documentación de recepción y el pago a la proveedora se realizaron en un solo día. Además, se detectaron inconsistencias en la marca del producto adquirido y el que fue mostrado públicamente.

Finalmente, el general Velásquez señaló que lo más conveniente sería que el exgobernador se ponga a derecho. “Como autoridades, tenemos que cumplir nuestro trabajo: ubicar y capturar”, afirmó.

La defensa de los sentenciados anunció que apelará la resolución, por lo que el caso pasará a una segunda instancia, sin que ello suspenda la requisitoria vigente contra Acurio Tito.

