Atrapan a extranjero de nacionalidad checa acusado de incendiar local de motocicletas en Cusco: fue identificado por quemaduras en sus manos

El sospechoso habría roto los vidrios del establecimiento en Cusco para rociar combustible e iniciar el fuego, acción que le habría provocado heridas debido a la rápida propagación de las llamas.

El ciudadano extranjero fue detenido cerca del terminal terrestre de Cusco.
El ciudadano extranjero fue detenido cerca del terminal terrestre de Cusco. | Foto: composición LR/ difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo el sábado 24 de enero a un ciudadano de nacionalidad checa, identificado como Ales Hemer (31), tras ser señalado como el principal sospechoso de provocar un incendio en un establecimiento comercial de venta de motocicletas y repuestos en el centro histórico de Cusco.

El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes 23 de enero en un local ubicado en la calle Huayna Cápac, en el distrito de Wanchaq.

Extranjero de nacionalidad checa habría causado incendio que afectó a dos menores de edad

Según el registro de las cámaras de seguridad del negocio y las investigaciones preliminares, el ciudadano extranjero habría roto los vidrios de la fachada con un martillo para posteriormente rociar combustible y comenzar el fuego.

Durante el acto, el presunto autor resultó con quemaduras en los brazos y otras partes del cuerpo debido a la rápida propagación de las llamas. Tras el siniestro, el sospechoso fue localizado en la avenida Jorge Chávez, a la altura del terminal terrestre del Cusco, y capturado por efectivos policiales.

Aunque en un inicio se barajó la posibilidad de un caso de extorsión, la Policía ha descartado preliminarmente que el ataque esté vinculado a bandas criminales o cobros de cupos. Las declaraciones del detenido y las primeras indagaciones apuntan a una represalia personal. El ciudadano extranjero habría manifestado sentirse "estafado" tras una compra previa de una motocicleta en dicho establecimiento, lo que lo habría motivado a perpetrar el atentado.

"Tras el inicio del fuego, efectivos del Cuerpo General de Bomberos, personal del SAMU y serenazgo del distrito acudieron al lugar para controlar la emergencia. Dos menores de edad y una joven de 18 años resultaron afectados de manera leve. Todos recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital de la ciudad, donde permanecen bajo observación", informó el general PNP Virgilio Velásquez Hurtado.

