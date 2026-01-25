La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo el sábado 24 de enero a un ciudadano de nacionalidad checa, identificado como Ales Hemer (31), tras ser señalado como el principal sospechoso de provocar un incendio en un establecimiento comercial de venta de motocicletas y repuestos en el centro histórico de Cusco.

El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes 23 de enero en un local ubicado en la calle Huayna Cápac, en el distrito de Wanchaq.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Extranjero de nacionalidad checa habría causado incendio que afectó a dos menores de edad

Según el registro de las cámaras de seguridad del negocio y las investigaciones preliminares, el ciudadano extranjero habría roto los vidrios de la fachada con un martillo para posteriormente rociar combustible y comenzar el fuego.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Durante el acto, el presunto autor resultó con quemaduras en los brazos y otras partes del cuerpo debido a la rápida propagación de las llamas. Tras el siniestro, el sospechoso fue localizado en la avenida Jorge Chávez, a la altura del terminal terrestre del Cusco, y capturado por efectivos policiales.

Aunque en un inicio se barajó la posibilidad de un caso de extorsión, la Policía ha descartado preliminarmente que el ataque esté vinculado a bandas criminales o cobros de cupos. Las declaraciones del detenido y las primeras indagaciones apuntan a una represalia personal. El ciudadano extranjero habría manifestado sentirse "estafado" tras una compra previa de una motocicleta en dicho establecimiento, lo que lo habría motivado a perpetrar el atentado.

"Tras el inicio del fuego, efectivos del Cuerpo General de Bomberos, personal del SAMU y serenazgo del distrito acudieron al lugar para controlar la emergencia. Dos menores de edad y una joven de 18 años resultaron afectados de manera leve. Todos recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital de la ciudad, donde permanecen bajo observación", informó el general PNP Virgilio Velásquez Hurtado.