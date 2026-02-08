HOYSuscripcion LR Focus

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

El recurso también solicita que ninguna autoridad peruana pueda intervenir o allanar la Embajada de México, en la que se encuentra Betssy Chávez. La demanda de habeas corpus fue presentada por un ciudadano contra el presidente José Jerí, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Cancillería, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El Gobierno del Perú aún no le otorga salvoconducto a Betssy Chavéz desde noviembre del año pasado. Foto: composición LR

El Poder Judicial, a través del Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia, admitió a trámite la demanda de habeas corpus que solicita el otorgamiento inmediato de un salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, a fin de que pueda viajar a México y continuar con el asilo diplomático.

El recurso, interpuesto por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, también solicita que se declare la amenaza cierta, real y grave de afectación a la inviolabilidad de sede diplomática y que se disponga que ninguna autoridad —incluyendo al presidente de la República, a la PNP, el Ministerio Público o Poder Judicial— pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la Embajada de México.

Seis menores al mes fueron asesinados por arma de fuego en 2025: homicidios fueron 44% más que el 2024

Asimismo, la medida también requiere que se ordene al Ejecutivo y a la Policía Nacional que se abstengan de cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la residencia mexicana. Además, se pidió que se dicten medidas de protección y cautelares urgentes para garantizar el recinto, así como la abstención de actos de hostigamiento.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Es preciso resaltar que la demanda de habeas corpus fue presentada por el ciudadano contra el presidente José Jerí, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Cancillería, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En tanto, el recurso también consigna a la Embajada de México como beneficiada.

Escándalo de la franja electoral: ¿cuánto dinero recibió cada partido político para las Elecciones 2026?

Resolución del Poder Judicial sobre admitir a trámite la demanda de habeas corpus.

Resolución del Poder Judicial sobre admitir a trámite la demanda de habeas corpus.

