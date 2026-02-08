Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

El Gobierno del Perú aún no le otorga salvoconducto a Betssy Chavéz desde noviembre del año pasado. Foto: composición LR

El Gobierno del Perú aún no le otorga salvoconducto a Betssy Chavéz desde noviembre del año pasado. Foto: composición LR

El Poder Judicial, a través del Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia, admitió a trámite la demanda de habeas corpus que solicita el otorgamiento inmediato de un salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, a fin de que pueda viajar a México y continuar con el asilo diplomático.

El recurso, interpuesto por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, también solicita que se declare la amenaza cierta, real y grave de afectación a la inviolabilidad de sede diplomática y que se disponga que ninguna autoridad —incluyendo al presidente de la República, a la PNP, el Ministerio Público o Poder Judicial— pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la Embajada de México.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y SUS CONTRATACIONES + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, la medida también requiere que se ordene al Ejecutivo y a la Policía Nacional que se abstengan de cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la residencia mexicana. Además, se pidió que se dicten medidas de protección y cautelares urgentes para garantizar el recinto, así como la abstención de actos de hostigamiento.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Es preciso resaltar que la demanda de habeas corpus fue presentada por el ciudadano contra el presidente José Jerí, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Cancillería, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En tanto, el recurso también consigna a la Embajada de México como beneficiada.