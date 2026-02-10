HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Cárceles de lujo y Norma Yarrow solicita cierre del despacho de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

El presidente José Jerí presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). El plan será revisado por esta entidad, que podrá realizar las modificaciones que considere necesarias antes de su promulgación. El Gobierno dará a conocer la hoja de trabajo tras más de un mes de retraso.

José Jeri presentará dicho plan a pesar de que prometió que lo anunciaría a inicios de enero. Foto: Composición/LR
José Jeri presentará dicho plan a pesar de que prometió que lo anunciaría a inicios de enero. Foto: Composición/LR

Tras varias semanas de retraso, el presidente de la República, José Jerí, anunció que este jueves 12 de febrero se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Asimismo, indicó que el mencionado plan de trabajo ya se encuentra terminado y deberá ser revisado y aprobado por el Conasec.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Tendremos una estrategia nueva, vigente con base en principio de realidad para justamente seguir combatiendo la inseguridad ciudadana", manifestó el jefe de Estado, quien no descartó que la entidad multisectorial pueda realizar algunas modificaciones al documento.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En esa misma línea, el mandatario adelantó que, como parte de una política de prevención del delito que incluye a los jóvenes, se implementarán acciones como el incentivo por el deporte. "Tiene que ser una política de Estado alejar de esta tentación a nuestros niños y jóvenes".

"La delincuencia nos ha sobrepasado en algunos momentos. Acá tiene que haber un equilibrio entre la parte preventiva y reactiva. En la parte reactiva tenemos a los estados de emergencia, que es una herramienta", explicó, a pesar de que, según el analista de datos, Juan Carbajal, reveló que las cifras del Perú con o sin estado de emergencia no son tan distintas.

PUEDES VER: Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

lr.pe

Sistema penitenciario también tendría cambios

Por otro lado, Jerí mencionó que llevarán a cabo trabajos con la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que reemplaza al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para implementar medidas en los centros penitenciarios. "Sunir es el camino para devolver el principio de autoridad que se ha perdido dentro de los penales", dijo.

"No nos vamos a restringir, mejor dicho. Cualquier acción que tengamos que tomar, apelando a nuestra autonomía, a nuestra soberanía. Nosotros tenemos que tomar las decisiones que nos permitan devolver la tranquilidad al país, no quedar bien con organismos internacionales”, acotó.

Entre las prioridades que anunció el mandatario resaltó la situación de los bloqueadores de señal en los centros penitenciarios, debido a que no todos cuentan con la tecnología para luchar contra la criminalidad.

El jefe de Estado aseguró que la principal razón se debe a los retrasos en los contratos por temas burocráticos.

Plan Nacional con retraso

El Gobierno de José Jerí pospuso en dos ocasiones la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, una herramienta esencial para enfrentar la creciente inseguridad que ha resultado en 205 homicidios durante los primeros dos meses del año, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

La decisión se tomó a pesar de que el mismo presidente prometió que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana estaría listo a inicio de enero de este año. A pesar de ello, se retrasó por última vez y por 10 días el pasado 26 de enero.

Notas relacionadas
Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
RMP tras requisa en Barbadillo: “Las cosas que hace Jerí para que no se hable de su juergas”

RMP tras requisa en Barbadillo: “Las cosas que hace Jerí para que no se hable de su juergas”

LEER MÁS
José Jerí y su cortina de humo: requisa en Barbadillo se dio en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

José Jerí y su cortina de humo: requisa en Barbadillo se dio en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
Jerí y su cortina de humo: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

Jerí y su cortina de humo: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

LEER MÁS
Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Temblor HOY, 10 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Jerí y su cortina de humo: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

Política

Jerí y su cortina de humo: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jerí y su cortina de humo: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025