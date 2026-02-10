José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

José Jeri presentará dicho plan a pesar de que prometió que lo anunciaría a inicios de enero. Foto: Composición/LR

José Jeri presentará dicho plan a pesar de que prometió que lo anunciaría a inicios de enero. Foto: Composición/LR

Tras varias semanas de retraso, el presidente de la República, José Jerí, anunció que este jueves 12 de febrero se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Asimismo, indicó que el mencionado plan de trabajo ya se encuentra terminado y deberá ser revisado y aprobado por el Conasec.

"Tendremos una estrategia nueva, vigente con base en principio de realidad para justamente seguir combatiendo la inseguridad ciudadana", manifestó el jefe de Estado, quien no descartó que la entidad multisectorial pueda realizar algunas modificaciones al documento.

En esa misma línea, el mandatario adelantó que, como parte de una política de prevención del delito que incluye a los jóvenes, se implementarán acciones como el incentivo por el deporte. "Tiene que ser una política de Estado alejar de esta tentación a nuestros niños y jóvenes".

"La delincuencia nos ha sobrepasado en algunos momentos. Acá tiene que haber un equilibrio entre la parte preventiva y reactiva. En la parte reactiva tenemos a los estados de emergencia, que es una herramienta", explicó, a pesar de que, según el analista de datos, Juan Carbajal, reveló que las cifras del Perú con o sin estado de emergencia no son tan distintas.

Sistema penitenciario también tendría cambios

Por otro lado, Jerí mencionó que llevarán a cabo trabajos con la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que reemplaza al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para implementar medidas en los centros penitenciarios. "Sunir es el camino para devolver el principio de autoridad que se ha perdido dentro de los penales", dijo.

"No nos vamos a restringir, mejor dicho. Cualquier acción que tengamos que tomar, apelando a nuestra autonomía, a nuestra soberanía. Nosotros tenemos que tomar las decisiones que nos permitan devolver la tranquilidad al país, no quedar bien con organismos internacionales”, acotó.

Entre las prioridades que anunció el mandatario resaltó la situación de los bloqueadores de señal en los centros penitenciarios, debido a que no todos cuentan con la tecnología para luchar contra la criminalidad.

El jefe de Estado aseguró que la principal razón se debe a los retrasos en los contratos por temas burocráticos.

Plan Nacional con retraso

El Gobierno de José Jerí pospuso en dos ocasiones la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, una herramienta esencial para enfrentar la creciente inseguridad que ha resultado en 205 homicidios durante los primeros dos meses del año, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

La decisión se tomó a pesar de que el mismo presidente prometió que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana estaría listo a inicio de enero de este año. A pesar de ello, se retrasó por última vez y por 10 días el pasado 26 de enero.