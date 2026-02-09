HOYSuscripcion LR Focus

Sacerdote condenado por abuso en Colombia huyó al Perú y fue capturado por Interpol | Fuerte y Claro

Política

RMP tras requisa en Barbadillo: “Las cosas que hace Jerí para que no se hable de su juergas”

La periodista cuestionó el operativo del INPE en el penal de Barbadillo y señaló que la difusión de la requisa busca desviar la atención de los recientes cuestionamientos que involucran al presidente interino, José Jerí.

Rosa María Palacios cuestiona requisa en Barbadillo.
Rosa María Palacios cuestiona requisa en Barbadillo. | Composición LR | Composición LR

La periodista Rosa María Palacios cuestionó la requisa ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Barbadillo y señaló que la difusión del operativo responde a un intento por desviar la atención de las recientes cuestionamientos por las reuniones clandestinas con empresarios chinos y visitas nocturnas en Palacio de Gobierno que involucran al presidente interino, José Jerí.

En esa línea, Palacios criticó que se haya presentado como un hecho de alto impacto el hallazgo de objetos de uso cotidiano dentro del penal presidencial. "Tremenda requisa del Inpe en cárcel presidencial levantada en portada de El Comercio. Paren todo!!! Hay un ventilador!!! Un horno de microondas!! Y una radio!!! Horroroso!!!! (Las cosas que hace Jeri para que no se hable de sus juergas)", escribió en sus redes.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

lr.pe

Cabe recordar que el último fin de semana el INPE realizó una requisa en el penal de Barbadillo, en el que permanecen recluidos los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra. El operativo fue reportado por El Comercio, medio que detalló los ambientes y cuáles fueron los objetos encontrados durante la intervención.

lr.pe

Además, según EC, durante la requisa se hallaron televisores, radios, microondas, refrigeradoras y otros artículos que, de acuerdo con el reglamento penitenciario, requieren autorización expresa y, en algunos casos, solo están permitidos para uso colectivo.

lr.pe

Uno de los expresidentes recluidos en Barbadillo, Martín Vizcarra, también se pronunció en torno a la requisa y a las condiciones impuestas por el INPE. Según explicó en sus redes sociales, el personal penitenciario inspeccionó con detalle su celda y sus pertenencias, incluidas las zonas de almacenamiento, sin que se encontrara irregularidad alguna tras la revisión.

Además, Vizcarra denunció una restricción en su día de visita semanal familiar. Dijo que, al momento de recibir a sus dos hijas, las autoridades del penal habrían permitido el ingreso únicamente de una de ellas, exigiéndole elegir a cuál recibir, situación que el expresidente calificó como arbitraria y que lo llevó a optar por no ver a ninguna.

"Al mediodía, llegaron en mi día de visita semanal mis dos hijas; pero me dijeron en la puerta que solo podía entrar una, que escoja; como padre decidí que no entre ninguna, no podía escoger. La verdad, me duele mucho todo esto. Pero no me van a doblegar", expresó.

