Baja en Ahora Nación: exprocurador Antonio Maldonado renuncia a su candidatura al Senado

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 aceptó la renuncia del candidato por el partido político Ahora Nación a la Cámara de Senadores, Antonio Maldonado Paredes, quien se desempeñó como procurador anticorrupción en el Estado.

De acuerdo con la carta de dimisión presentada por Maldonado Paredes el pasado 2 de febrero, su salida se debe a razones estrictamente personales. "(…) y por así convenir a mis intereses, me permito renunciar a la candidatura por la que fui postulado por la referida Organización Política, para contender en el proceso electoral ordinario de Elecciones Generales 2026", se lee en el documento.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El ahora excandidato aseguró que presentó su renuncia dentro del plazo legal establecido en el artículo 42 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de candidatos para los comicios electorales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, Maldonado Paredes adjuntó la tasa de pago de S/578 para solicitar su retiro de la postulación. Además, el exprocurador firmó y colocó su huella en el documento presentado ante el órgano electoral.

Carta de renuncia de Antonio Maldonado

Otra baja en Ahora Nación

La renuncia de Maldonado no fue la única. El JEE también aceptó la dimisión de Rodil Tello Espinoza, candidato al Senado con el número 9.

Tello Espinoza aseguró que su salida obedece a motivos de índole estrictamente personal, de carácter sobreviniente, ajenos al proceso electoral y totalmente desvinculados del partido de Alfonso López Chau.

"Declaro, bajo responsabilidad, que esta renuncia se formula de manera libre, consciente e informada, sin mediar coacción, inducción ni condicionamiento de ninguna naturaleza, y con pleno respeto al marco constitucional, legal y reglamentario que rige el sistema electoral peruano, resguardando la transparencia, la legalidad y el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026", indica en su carta de renuncia.

"Renuncio de manera expresa, definitiva e irrevocable a todo derecho, prerrogativa, expectativa o beneficio derivado de la referida candidatura, comprometiéndome a no realizar acto alguno que pueda generar confusión respecto de mi condición de candidato ante la ciudadanía, la autoridad electoral, la organización política o terceros, reafirmando mi respeto por el sistema electoral y por las competencias del Jurado Nacional de Elecciones", acotó.