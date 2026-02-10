Alfonso López Chau no encabeza encuesta como el candidato presidencial “más preparado”: sondeo fue manipulado

LO FALSO:

Alfonso López Chau lidera encuesta como el candidato “más preparado” para ejercer la presidencia en el Perú.

LO VERDADERO:

La imagen viralizada es un recorte de otra que ha sido previamente desmentida por Verificador de La República. Esta, elaborada por la encuestadora 'Cálculo Estadéstico Perú' (CEP), no forma parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no cuenta con una página oficial y tampoco está registrada en Sunat.

En redes sociales circula una encuesta que muestra a Alfonso López Chau como el candidato “más preparado” para ejercer la presidencia. Sin embargo, se trata del recorte de una imagen que ya había sido desmentida por Verificador de La República. 'Cálculo Estadéstico Perú' (CEP), la encuestadora que elaboró el material original, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no cuenta con una página oficial o redes sociales que avalen su existencia, y tampoco registra información en Sunat. Por tales motivos, la información viralizada carece de fundamentos.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha compartido una encuesta que asegura que Alfonso López Chau es el candidato “más preparado” para asumir la presidencia del Perú, con un 21% de respaldo, seguido por Yonhy Lescano, con 14%; y Rafael López Aliaga, con 4%.

Encuesta difundida en redes sociales. | Foto: Facebook

Una de las publicaciones más virales fue compartida el último 5 de febrero y ha alcanzado las 235 reacciones, 80 comentarios y 315 compartidos.

Publicación viralizada en Facebook. | Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

La imagen compartida por usuarios de Facebook corresponde a un recorte de otra que ha sido desmentida previamente por Verificador de La República, en la que se observa a Vladimir Cerrón liderando el podio, con un 45%, seguido de Alfonso López Chau, con un 21%.

Imagen original de la que se rescató el contenido viralizado. | Foto: Facebook

'Cálculo Estadéstico Perú' (CEP), la encuestadora que elaboró el material original, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que reúne a empresas autorizadas para difundir encuestas electorales en el Perú.

Logotipo que permitió identificar a la encuestadora en la publicación original. | Foto: Facebook

CEP no aparece en el registro electoral de encuestadoras del JNE. | Foto: Jurado Nacional de Elecciones

CEP, además, no cuenta con redes sociales o alguna página oficial que avale su existencia; y tampoco registra información en Sunat. Por tales motivos, tanto la imagen original como el recorte analizado en esta nota carecen de veracidad.

CEP no aparece en el registro de búsqueda RUC de la Sunat. | Foto: Sunat

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se viene difundiendo una encuesta que presenta a Alfonso López Chau como el candidato “más preparado” para la presidencia. No obstante, la imagen corresponde al recorte de un material que ya fue desmentido por Verificador de La República. Este sondeo no tiene sustento, ya que CEP, la encuestadora, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no cuenta con página web ni redes sociales oficiales que respalden su existencia, ni registra información ante la Sunat, por lo que el contenido viralizado carece de validez.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.