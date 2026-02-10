HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

La denuncia, presentada por Gahela Cari, señala que la congresista de Renovación Popular no garantizó el acceso a atención médica ni a servicios de salud para las menores víctimas de violencia sexual.

Milagros Jáuregui ha sido denunciada penalmente | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR
Milagros Jáuregui ha sido denunciada penalmente | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR

Milagros Jáuregui (Renovación Popular) ha sido denunciada por la vía penal. La congresista es acusada de haber causado afectación psicológica a niñas recluidas en el refugio “La Casa del Padre”, albergue de su propiedad. La denuncia surge tras la difusión de imágenes en las que la parlamentaria exhibe a las menores junto con los hijos que tuvieron como consecuencia de los abusos sexuales sufridos antes de su internamiento. La acusación fue presentada por Gahela Cari, postulante al Congreso por la alianza política “Venceremos”.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el documento, la imputación se sustenta en manifestaciones públicas recogidas por la prensa nacional, en las que la congresista habría admitido su intervención directa en la administración o supervisión del albergue La Casa del Padre, un espacio que brinda acogida a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, incluidas menores que quedaron embarazadas como producto de violaciones.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Extracto de la denuncia contra Milagros Jáuregui | Foto: Difusión.

Extracto de la denuncia contra Milagros Jáuregui | Foto: Difusión.

PUEDES VER: Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

lr.pe

A Jáuregui se le atribuye no haber garantizado el acceso a información adecuada, evaluaciones médicas y psicológicas oportunas, ni la derivación a servicios de salud que hicieran posible el aborto terapéutico, práctica permitida en el Perú cuando el embarazo supone un riesgo grave para la salud física o mental de la gestante.

Asimismo, se señala que el modo de funcionamiento del albergue habría favorecido la naturalización de una maternidad impuesta en niñas que fueron víctimas de violación, al no reconocerlas como tales ni aplicar medidas de protección acordes con su situación de extrema vulnerabilidad, lo que habría provocado un grave perjuicio psicológico.

La denuncia solicita al Ministerio Público el inicio de diligencias preliminares, la ejecución inmediata de medidas destinadas a evitar la desaparición o alteración de elementos probatorios, la identificación de las eventuales víctimas con estricta protección de su identidad, la inspección del albergue referido y la adopción urgente de medidas de resguardo en favor de las niñas y adolescentes involucradas.

Renovación Popular se desmarca en el caso de la congresista Milagros Jáuregui

El partido de Milagros Jáuregui, Renovación Popular, comenzó a desmarcarse de la polémica al afirmar que rechaza la exposición de niñas en el evento organizado por el albergue vinculado a la congresista.

PUEDES VER: Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

lr.pe

“No compartimos ni avalamos lo ocurrido en un evento organizado por una congregación, donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue. Ese hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido. La protección de la niñez implica respeto, cuidado y responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública”, señala el comunicado.

En ningún momento el pronunciamiento menciona que las declaraciones de Jáuregui revictimizan a las niñas víctimas de abuso sexual. Se limita a condenar la exposición mediática de las menores por parte de la congresista.

Notas relacionadas
Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

LEER MÁS
Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

LEER MÁS
Milagros Aguayo: pagina de Facebook de "albergue" para niñas de la congresista ha sido borrada

Milagros Aguayo: pagina de Facebook de "albergue" para niñas de la congresista ha sido borrada

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

LEER MÁS
La cortina de humo de José Jerí: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

La cortina de humo de José Jerí: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

Política

La cortina de humo de José Jerí: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje: "Cambiando el menú"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

La cortina de humo de José Jerí: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje: "Cambiando el menú"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025