Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

Milagros Jáuregui ha sido denunciada penalmente | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR

Milagros Jáuregui (Renovación Popular) ha sido denunciada por la vía penal. La congresista es acusada de haber causado afectación psicológica a niñas recluidas en el refugio “La Casa del Padre”, albergue de su propiedad. La denuncia surge tras la difusión de imágenes en las que la parlamentaria exhibe a las menores junto con los hijos que tuvieron como consecuencia de los abusos sexuales sufridos antes de su internamiento. La acusación fue presentada por Gahela Cari, postulante al Congreso por la alianza política “Venceremos”.

De acuerdo con el documento, la imputación se sustenta en manifestaciones públicas recogidas por la prensa nacional, en las que la congresista habría admitido su intervención directa en la administración o supervisión del albergue La Casa del Padre, un espacio que brinda acogida a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, incluidas menores que quedaron embarazadas como producto de violaciones.

A Jáuregui se le atribuye no haber garantizado el acceso a información adecuada, evaluaciones médicas y psicológicas oportunas, ni la derivación a servicios de salud que hicieran posible el aborto terapéutico, práctica permitida en el Perú cuando el embarazo supone un riesgo grave para la salud física o mental de la gestante.

Asimismo, se señala que el modo de funcionamiento del albergue habría favorecido la naturalización de una maternidad impuesta en niñas que fueron víctimas de violación, al no reconocerlas como tales ni aplicar medidas de protección acordes con su situación de extrema vulnerabilidad, lo que habría provocado un grave perjuicio psicológico.

La denuncia solicita al Ministerio Público el inicio de diligencias preliminares, la ejecución inmediata de medidas destinadas a evitar la desaparición o alteración de elementos probatorios, la identificación de las eventuales víctimas con estricta protección de su identidad, la inspección del albergue referido y la adopción urgente de medidas de resguardo en favor de las niñas y adolescentes involucradas.

Renovación Popular se desmarca en el caso de la congresista Milagros Jáuregui

El partido de Milagros Jáuregui, Renovación Popular, comenzó a desmarcarse de la polémica al afirmar que rechaza la exposición de niñas en el evento organizado por el albergue vinculado a la congresista.

“No compartimos ni avalamos lo ocurrido en un evento organizado por una congregación, donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue. Ese hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido. La protección de la niñez implica respeto, cuidado y responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública”, señala el comunicado.

En ningún momento el pronunciamiento menciona que las declaraciones de Jáuregui revictimizan a las niñas víctimas de abuso sexual. Se limita a condenar la exposición mediática de las menores por parte de la congresista.