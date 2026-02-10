HOYSuscripcion LR Focus

Política

RMP sobre el “terruqueo” en campaña: “Ya a nadie asustan, solo a diez señoras de San Isidro cuya fuente de información es TikTok”

Rosa María Palacios advirtió sobre el afán terruqueador que se viene dando durante esta coyuntura electoral, el cual ya no impactaría en la mayoría de votantes del país.

Palacios afirma que el terruqueo ya no funciona. Foto: composición LR
Palacios afirma que el terruqueo ya no funciona. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios pidió tener mucho cuidado con el terruqueo tras conocerse las acusaciones contra partidos como Ahora Nación, y enfatizó que, por más que ella no comparte algunas de sus posiciones de izquierda anti libre mercado, eso no los hace “terroristas” ni “comunistas”, sino a lo mucho socialistas. 

“Ojo, mucho cuidado con el uso de los términos en esta campaña porque ya a nadie asustan con el cuco comunista, sí a diez señoras de San Isidro cuya fuente de información es TikTok, pero a la mayoría del votante peruano eso de terruquear a alguien creo que ya no funciona”, dijo a su fiel estilo la conductora en su programa.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa línea, la periodista comentó las recientes declaraciones del ahora candidato a diputado Harvey Colchado, quien salió en defensa de su partido y manifestó, asimismo, ser el primero que lucharía contra el terrorismo. “No le puedes decir a Harvey Colchado que es comunista o terrorista, es absurdo. Este señor policía ha luchado contra el terrorismo y ha vencido, ha capturado a Artemio. O sea, ¿qué les pasa?”, finalizó.

