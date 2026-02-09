Juliana Oxenford llama "maquiavélica" a Keiko: “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado”

En el programa ‘Arde Troya’ del día de hoy, Juliana Oxenford comentó el hecho de que Keiko Fujimori haya reaparecido para ir contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, quienes, según las últimas encuestas, serían sus principales contrincantes. “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado… Esa cabeza maquiavélica. Y Keiko dice ‘OK, yo de Jerí no hablo, me voy a hacer la sonsa, calladita se me ve más bonita, me han dicho, con respecto al presidente de la república y este gobierno nefasto que sostenemos desde Fuerza Popular’...”, dijo la periodista en palabras de la lideresa de Fuerza Popular.

Así, la conductora refutó que Keiko se haya referido al tema de la franja electoral y la tildó de “fresca” tras conocerse las denuncias y acusaciones que ha enfrentado la candidata presidencial años anteriores. “¿Bien fresca, no? Hablar de un tema en el que ella misma ha aceptado que recibió plata de empresas privadas de los dueños y de manera absolutamente gris y sombría, irregular, pero en ese momento no había delito”, señaló.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Para Oxenford, Keiko Fujimori siempre habla de lo que le conviene y de lo que realmente “le sale de las entrañas”. “Cómo saber qué le parece correcto habiendo tenido un historial de conductas tan poco convenientes, de respuestas tan desagradables y desatinadas en su eterna y larguísima exposición mediática y deseos repetitivos de llegar a la Presidencia… De esta señora no se puede esperar absolutamente nada”, finalizó la periodista.