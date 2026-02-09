HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Juliana Oxenford llama "maquiavélica" a Keiko: “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado”

En el programa 'Arde Troya', Oxenford criticó a Keiko Fujimori por su reaparición y hablar sobre temas como la franja electoral, a pesar de haber reconocido que recibió dinero de empresas privadas de forma irregular.

La periodista tildó de "fresca" a la lideresa de Fuerza Popular. Foto: composición LR
La periodista tildó de "fresca" a la lideresa de Fuerza Popular. Foto: composición LR

En el programa ‘Arde Troya’ del día de hoy, Juliana Oxenford comentó el hecho de que Keiko Fujimori haya reaparecido para ir contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, quienes, según las últimas encuestas, serían sus principales contrincantes. “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado… Esa cabeza maquiavélica. Y Keiko dice ‘OK, yo de Jerí no hablo, me voy a hacer la sonsa, calladita se me ve más bonita, me han dicho, con respecto al presidente de la república y este gobierno nefasto que sostenemos desde Fuerza Popular’...”, dijo la periodista en palabras de la lideresa de Fuerza Popular.

Únete a nuestro canal de política y economía

Así, la conductora refutó que Keiko se haya referido al tema de la franja electoral y la tildó de “fresca” tras conocerse las denuncias y acusaciones que ha enfrentado la candidata presidencial años anteriores. “¿Bien fresca, no? Hablar de un tema en el que ella misma ha aceptado que recibió plata de empresas privadas de los dueños y de manera absolutamente gris y sombría, irregular, pero en ese momento no había delito”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Para Oxenford, Keiko Fujimori siempre habla de lo que le conviene y de lo que realmente “le sale de las entrañas”. “Cómo saber qué le parece correcto habiendo tenido un historial de  conductas tan poco convenientes, de respuestas tan desagradables y desatinadas en su eterna y larguísima exposición mediática y deseos repetitivos de llegar a la Presidencia… De esta señora no se puede esperar absolutamente nada”, finalizó la periodista. 

PUEDES VER: Colchado niega línea “comunista” en Ahora Nación: “Soy el primero que va a luchar contra el terrorismo”

lr.pe
Notas relacionadas
Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

LEER MÁS
Keiko Fujimori y César Acuña sostienen a José Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para la censura

Keiko Fujimori y César Acuña sostienen a José Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para la censura

LEER MÁS
José Domingo Pérez acusa a Keiko de amenazarlo con apoyo de la Fiscalía: “Ha sido muy clara con que me iré a la cárcel”

José Domingo Pérez acusa a Keiko de amenazarlo con apoyo de la Fiscalía: “Ha sido muy clara con que me iré a la cárcel”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

LEER MÁS
Nuevo golpe contra López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

Nuevo golpe contra López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

LEER MÁS
RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

Política

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Ministro de Salud niega que cifras del Sinadef sean "falsas" como señaló Óscar Arriola

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Ministro de Salud niega que cifras del Sinadef sean "falsas" como señaló Óscar Arriola

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025