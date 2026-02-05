José Domingo Pérez acusa a Keiko de amenazarlo con apoyo de la Fiscalía: “Ha sido muy clara con que me iré a la cárcel”

José Domingo Pérez, quien fuera suspendido recientemente en su cargo de fiscal por un periodo de seis meses, se presentó el día de hoy en ‘La verdad a fondo’ y fue entrevistado por Pedro Salinas, a quien comentó en primer lugar que no solo ha sido “castigado”, sino también “amenazado” por Keiko Fujimori ya que ella habría pedido su ingreso a prisión y que ya podría estar planeándolo con ayuda de la Fiscalía “tomada” por Tomás Gálvez.

“La señora Fujimori ha sido bien clara en su última entrevista de que me iré a la cárcel… Esperemos que este próximo abril no sea, lamentablemente, la confirmación de lo que ocurrió durante los 90, en donde el fraude se impuso sobre la voluntad de la mayoría y, por el contrario, lo que pueda ocurrir sea la apertura democrática a la decencia y que los valores se recuperen en nuestro país”, manifestó el exintegrante del equipo especial Lava Jato.

En tanto, Pedro Salinas le pidió su opinión en cuanto al escándalo de las amigas de José Jerí que habrían obtenido órdenes de servicio por miles de soles tras haberse reunido con él en Palacio de Gobierno, y frente a esto Pérez respondió que es más que clara la poca “actuación” que se está dando desde la Fiscalía en relación con estos hechos que se están dando a conocer a través de los medios de comunicación, ya que está tendría la capacidad de poder allanar e incautar información, y no solo recibir declaraciones.

“Nosotros hemos visto cuántas veces se allanó Palacio de Gobierno en el caso del expresidente Castillo; sin embargo, el Tribunal Constitucional le ha puesto una coraza a la figura presidencial para que no pueda ser investigada, pero, igual, se pueden solicitar los reportes, porque hay personal policial que registra el ingreso y salida, hay cámaras… Todo ello que una fiscalía que no está impregnada con este manto de sospecha podría haber realizado inmediatamente después que salieron todos estos reportajes periodísticos”, señaló el suspendido fiscal.