Colchado niega línea “comunista” en Ahora Nación: “Soy el primero que va a luchar contra el terrorismo”

Harvey Colchado, ahora candidato a diputado Ahora Nación, fue entrevistado en la reciente edición del programa ‘La verdad a fondo’ y dijo que con respecto a las acusaciones contra el líder de este partido, Alfonso López-Chau, de tener una línea “comunista”, solo buscan “tergiversar” y mentir. “Nosotros hemos combatido el terrorismo, yo he trabajado en la Dircote muchos años y hemos pacificado el alto Huallaga… Soy el primero que va a luchar contra el terrorismo y también contra el del Vraem”, refirió.

Asimismo, el exjefe de la Diviac manifestó que desde su agrupación buscan hacer un cambio en nuestro país e implementar una verdadera “reforma de justicia”, pero que, en primer lugar, la población debe elegir conscientemente en estas votaciones y “castigar” a estos “partidos tradicionales”.

“Como primer punto, la derogación de leyes procrimen, y en segundo lugar tenemos que potenciar con un shock de inversiones la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial… Tenemos que limpiar, y eso lo vamos a hacer solo unidos (...) Lamentablemente, los partidos políticos no están llegando al ciudadano honesto y trabajador, sino que están buscando financistas, pero de economías ilegales, mineros, taladores y pescadores ilegales, corruptos, gente que lava dinero y que está metida en trata. Y eso es lo que tenemos que impedir”, manifestó el coronel PNP en retiro.

Por otro lado, Harvey Colchado opinó sobre la clandestinidad de Vladimir Cerrón y evidenció que no se da su captura, hasta ahora, porque el líder de Perú Libre es alguien que “sabe mucho” y que la principal involucrada en esta investigación es la exmandataria Dina Boluarte, pero al aliarse con Patricia Benavides le archivaron el caso y terminó siendo presidenta. “Si Dina Boluarte o Cerrón hablan, caen muchos y nosotros eso lo hemos investigado desde Los Dinámicos del Centro y luego con la fiscal de la nación”, comentó el candidato a diputado.