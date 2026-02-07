HOYSuscripcion LR Focus

Política

Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

Eduardo Dargent y Eduardo Salmón señalan que se viene una lucha entre los líderes de Renovación Popular y Fuerza Popular por el sector conservador y el que pide mano dura. López Aliaga y Keiko Fujimori ya están en dimes y diretes.

Ya están en dimes y diretes estos dos candidatos.
Ya están en dimes y diretes estos dos candidatos.

Dos politólogos consultados por La República analizaron las campañas electorales de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y coincidieron en que se viene una guerra encarnizada entre ambos candidatos a la presidencia por aglutinar los votos de la derecha.

El politólogo Eduardo Dargent consideró que López Aliaga ha logrado conectar con un sector que le da cierta fortaleza y, principalmente, se ha posicionado en un punto intermedio que le da llegada a las clases altas y populares de Lima y agregó que está inhibiendo, hasta ahora, el crecimiento del fujimorismo y de otros votos de la derecha.

 “Renovación Popular es más radical que el fujimorismo en una serie de temas y al mismo tiempo ha entrado a sectores donde antes el fujimorismo tenía más fuerza. Entonces me parece que se viene una guerra a muerte entre Renovación Popular y Fuerza Popular por los votos de la derecha, porque muy difícil que busquen votos en otro lado”, explicó.

Dargent afirmó que, probablemente, si crecen otros candidatos en las encuestas, López Aliaga sea el que concentre el voto de la derecha. “El fujimorismo carga con más desprecio, con más anti, que Renovación Popular”, señaló.

Por su parte, el politólogo Eduardo Salmón sostuvo que Renovación Popular le está robando votos a Fuerza Popular con una campaña basada en propuestas populistas que solo buscan llamar la atención, como los DNI para los neonatos, las cárceles vigiladas por las serpientes shushupes o el Ministerio del Ser Humano.

“Con todas sus propuestas absurdas y las obras inconclusas que dejó en Lima, como la mal llamada Vía Expresa Sur, Rafael López Aliaga se está comiendo la candidatura de Keiko Fujimori porque se compiten por el mismo electorado. Hay un sector que ya está aburrido de Keiko, sabe que no va a ganar, que tiene el mote de perdedora, porque lo es, y ha decidido apostar por López Aliaga, hasta el sector empresarial ha virado”, sustentó Salmón.

Dimes y diretes

Y la guerra parece que ya empezó. En los últimos días, López Aliaga señaló, en referencia a Keiko Fujimori, que hay gente que vive de la campaña política. “En cinco años no hace nada, luego se aparece a ver cómo recauda fondos y guarda la mita como pan para mayo y la otra lo meterá, pues, en su campaña política”, dijo.

Agregó que él no recibió de la empresa brasileña Odebrecht en comparación con Keiko Fujimori que recibió donativos. “La señora (Keiko Fujimori) sí ha recibido dinero, entiendo porque estaba en campaña, pero que no era delito en ese momento. Ahora sí es delito, ¿no? Pero ya es el tema moral”, aseveró.

El último viernes, la hija del exdictador Alberto Fujimori no se quedó callada y le respondió. Consideró que algunas de las expresiones y propuestas de Rafael López Aliaga le parecen “una broma”. 

