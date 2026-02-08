HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Elecciones 2026: Perú instalará más de 2.500 mesas de votación en el extranjero

La Cancillería del Perú habilitará 2.543 mesas de sufragio en el mundo para que los peruanos que residen fuera del país voten este 12 de abril de 2026 y así garantizar su participación electoral.

Más de 1,2 millones de peruanos podrán votar fuera del país.
Más de 1,2 millones de peruanos podrán votar fuera del país.

La Cancillería del Perú informó que, de cara a las Elecciones Generales 2026, se habilitarán 2.543 mesas de sufragio en todo el mundo para que los peruanos que viven fuera del país puedan ejercer su derecho al voto el 12 de abril. La iniciativa abarca consulados y espacios habilitados en distintas regiones del planeta, incluidos los cinco continentes, con el objetivo de asegurar la participación de ciudadanos en el extranjero. 

Se dio a conocer que representantes de la Cancillería y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostuvieron reuniones técnicas para afinar la logística del proceso electoral en el extranjero, donde se revisaron temas como la cadena de custodia de actas y cédulas y la difusión de información para promover la votación de peruanos en otros países. 

En tanto, el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, embajador Pedro Bravo, detalló que los 121 consulados peruanos coordinan con las autoridades de los países de residencia de los compatriotas para garantizar que las mesas electorales estén correctamente instaladas y funcionen sin contratiempos durante la jornada electoral. 

Campaña informativa para fortalecer la participación

Además, para fortalecer la participación de peruanos fuera del territorio nacional, la Cancillería impulsa la campaña ‘Tu voto cruza fronteras’, que se articula con la plataforma Voto Informado del JNE. Esta estrategia busca que los connacionales conozcan dónde votar y cómo participar de forma informada en los comicios de 2026

Dónde se concentra el mayor número de electores peruanos

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, informó el pasado 12 de enero que la mayor concentración de peruanos habilitados para sufragar se ubica en España, Estados Unidos y Argentina, países donde reside el grueso de la comunidad nacional en el exterior y se focaliza el despliegue consular para las elecciones de 2026.

De acuerdo con las cifras oficiales, América reúne 757.697 electores, mientras que en Europa están registrados 403.388 votantes. En Asia podrán participar 41.413 ciudadanos, en Oceanía se contabilizan 7.918 y en África, 397, lo que eleva el padrón electoral en el extranjero a un total de 1.210.813 peruanos habilitados para emitir su voto.

En esa línea, los consulados con mayor carga electoral se encuentran en Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid, Barcelona y Milán, seguidos por sedes en Paterson, Miami, Nueva York y Los Ángeles. Estas oficinas concentran decenas de miles de electores y serán puntos clave para el desarrollo ordenado del proceso fuera del territorio nacional.

