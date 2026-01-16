HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi amenaza con barrer el Poder Judicial | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

Multas por no votar llegan hasta S/275, pero quienes cumplan la labor de miembro de mesa recibirán un pago de S/160 y un día de descanso laboral pagado.

Estas son las multas que deberán pagar quienes no vayan a votar. Foto: composición LR
Estas son las multas que deberán pagar quienes no vayan a votar. Foto: composición LR

Las Elecciones Generales 2026 están a la vuelta de la esquina y el sistema electoral peruano ha actualizado los montos de las sanciones y los beneficios económicos para los ciudadanos. Tras la oficialización de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026 en S/5.500, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han definido el esquema que regirá este proceso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A continuación, detallamos todo lo que necesitas saber sobre las multas por no votar y la retribución que recibirán quienes cumplan con su deber en las mesas de sufragio.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

lr.pe

¿Cuánto es el monto de la multa por no ir a votar?

En el Perú, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos desde los 18 hasta los 70 años. No asistir a las urnas genera una multa que se calcula de acuerdo al nivel de pobreza del distrito consignado en el DNI, según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para el 2026, los montos actualizados son los siguientes:

  • Distrito No Pobre: S/110 (equivalente al 2% de la UIT).
  • Distrito Pobre No Extremo: S/55 (equivalente al 1% de la UIT).
  • Distrito Pobre Extremo: S/27,50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

¿Qué pasa si soy miembro de mesa y no asisto?

La sanción para los miembros de mesa (titulares y suplentes) que no cumplan con su función es más alta. Si fuiste sorteado y no te presentas a la instalación de la mesa, la multa única es de S/275 (5% de la UIT).

Es importante recalcar que las multas son acumulativas. Si un ciudadano es elegido miembro de mesa y no cumple con su función, y además no vota, deberá pagar ambas multas (por ejemplo: S/275 + S/110 = S/385 en distritos no pobres).

¿Cuánto pagarán a los miembros de mesa?

Como incentivo a la participación ciudadana y reconocimiento a la labor que implica la jornada electoral (que incluye instalación, sufragio y escrutinio), el Estado peruano otorga una compensación económica.

Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE ha confirmado que los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación económica de S/160. En caso de producirse una segunda vuelta presidencial, los mismos miembros de mesa deberán asistir nuevamente y recibirán un segundo pago por el mismo monto.

Además, los ciudadanos que cumplan esta función tienen derecho a un día de descanso remunerado el lunes siguiente a la elección, aplicable tanto para el sector público como para el privado.

Para cobrar este monto, los ciudadanos deberán registrarse previamente en la plataforma virtual que habilite la ONPE, donde podrán elegir la modalidad de pago (depósito bancario, billeteras digitales como Yape o Plin, o cobro en ventanilla).

Notas relacionadas
César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

LEER MÁS
Elecciones 2026: OEA enviará misión de observadores para los comicios tras acuerdo con Perú

Elecciones 2026: OEA enviará misión de observadores para los comicios tras acuerdo con Perú

LEER MÁS
Primero la Gente presenta ante el JEE solicitud de inscripción de plancha presidencial de Marisol Pérez Tello

Primero la Gente presenta ante el JEE solicitud de inscripción de plancha presidencial de Marisol Pérez Tello

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

LEER MÁS
Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

LEER MÁS
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para las Elecciones 2026

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para las Elecciones 2026

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

LEER MÁS
Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aumento de caudal del río Utcubamba destruye carretera y no hay acceso a gran parte de la selva del Perú

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Precio de combustibles HOY 16 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Política

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025