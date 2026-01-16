Estas son las multas que deberán pagar quienes no vayan a votar. Foto: composición LR

Las Elecciones Generales 2026 están a la vuelta de la esquina y el sistema electoral peruano ha actualizado los montos de las sanciones y los beneficios económicos para los ciudadanos. Tras la oficialización de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026 en S/5.500, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han definido el esquema que regirá este proceso.

A continuación, detallamos todo lo que necesitas saber sobre las multas por no votar y la retribución que recibirán quienes cumplan con su deber en las mesas de sufragio.

¿Cuánto es el monto de la multa por no ir a votar?

En el Perú, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos desde los 18 hasta los 70 años. No asistir a las urnas genera una multa que se calcula de acuerdo al nivel de pobreza del distrito consignado en el DNI, según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para el 2026, los montos actualizados son los siguientes:

Distrito No Pobre: S/110 (equivalente al 2% de la UIT).

S/110 (equivalente al 2% de la UIT). Distrito Pobre No Extremo: S/55 (equivalente al 1% de la UIT).

S/55 (equivalente al 1% de la UIT). Distrito Pobre Extremo: S/27,50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

¿Qué pasa si soy miembro de mesa y no asisto?

La sanción para los miembros de mesa (titulares y suplentes) que no cumplan con su función es más alta. Si fuiste sorteado y no te presentas a la instalación de la mesa, la multa única es de S/275 (5% de la UIT).

Es importante recalcar que las multas son acumulativas. Si un ciudadano es elegido miembro de mesa y no cumple con su función, y además no vota, deberá pagar ambas multas (por ejemplo: S/275 + S/110 = S/385 en distritos no pobres).

¿Cuánto pagarán a los miembros de mesa?

Como incentivo a la participación ciudadana y reconocimiento a la labor que implica la jornada electoral (que incluye instalación, sufragio y escrutinio), el Estado peruano otorga una compensación económica.

Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE ha confirmado que los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación económica de S/160. En caso de producirse una segunda vuelta presidencial, los mismos miembros de mesa deberán asistir nuevamente y recibirán un segundo pago por el mismo monto.

Además, los ciudadanos que cumplan esta función tienen derecho a un día de descanso remunerado el lunes siguiente a la elección, aplicable tanto para el sector público como para el privado.

Para cobrar este monto, los ciudadanos deberán registrarse previamente en la plataforma virtual que habilite la ONPE, donde podrán elegir la modalidad de pago (depósito bancario, billeteras digitales como Yape o Plin, o cobro en ventanilla).