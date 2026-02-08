Candidatura en suspenso. Lozano deberá esperar a que el JNE cuelgue en la resolución final. Foto: Composición/LR

Candidatura en suspenso. Lozano deberá esperar a que el JNE cuelgue en la resolución final. Foto: Composición/LR

Suspenso en Ahora Nación. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluó las apelaciones de las candidaturas al Senado por Huánuco del coronel de la PNP en retiro Walter Lozano 'Bica' y de la ciudadana Meri Criollo Maylle. Sin embargo, el JNE declaró el recurso 'fundado en parte' y, hasta que no se emita la resolución completa, no se sabrá si la postulación de Lozano procede o no.

La apelación fue presentada luego de que, en enero pasado, el JEE de Huánuco declaró improcedentes las postulaciones de Lozano y Criollo. De acuerdo con el ente electoral, el partido no reservó el número 1 de la lista de candidatos al Senado para esa región y que, al no haber participado el ex PNP en las elecciones primarias, no le correspondía al partido optar por la designación directa.

En su resolución, el JEE indica que el partido vulneró lo señalado en el artículo 30 del Reglamento de las Elecciones, "que exige respetar el resultado de las elecciones primarias".

Por ese motivo, el organismo electoral agrega que, debido a que Lozano no fue correctamente inscrito, no se cumplió con presentar la lista completa de candidatos al Senado por Huánuco. Además, el JEE dijo que ya no se puede designar a otra persona porque el plazo venció el 23 de diciembre.

Esa razón hizo que el JEE declare como "insubsanable" las candidaturas al Senado y se calificara improcedente la lista de postulantes al Senado por Huánuco.

Ahora Nación responde

Ahora Nación presentó el recurso de apelación y aseguró que la decisión del JEE Huánuco vulnera el derecho a la participación política, al debido procedimiento y el principio de legalidad de los candidatos al Senado.

Asimismo, indica el documento, se criticó que el JEE haya admitido o corrido traslado de un "procedimiento de oposición" de una persona natural ajena al procedimiento de presentación y admisión de lista de candidatos. En ese caso, se hizo alusión al ciudadano Elías Espinoza, quien reclamó por haber sido apartado como candidato a pesar de haber sido elegido en las elecciones internas, pero que luego fue suspendido por el propio partido.

En esa misma línea, el partido cuestionó que el JEE se haya pronunciado recién el 21 de enero sobre las candidaturas y que lo haya hecho a través de un "oficio", "con lo cual se ha vulnerado de manera flagrante la tutela procesal efectiva y el debido procedimiento administrativo".

Además, defendieron la candidatura de Lozano al indicar que, al no haber existido accesitarios que tomen el lugar de Espinoza, se colocó al coronel en retiro.

"Por lo cual, la decisión fue adoptada ante la necesidad de mantener la lista de candidatos al Senado de manera completa", se lee en la apelación.