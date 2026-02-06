Compra de aviones de guerra será “en función al liderazgo de EEUU”

Enfoque. La elección del modelo de caza para la FAP, dependerá de la “posición de liderazgo” de EEUU, dijo el premier Álvarez. Foto: difusión | FAP | Fuerza Aérea del Perú

Enfoque. La elección del modelo de caza para la FAP, dependerá de la “posición de liderazgo” de EEUU, dijo el premier Álvarez. Foto: difusión | FAP | Fuerza Aérea del Perú

En una sorprendente declaración pública en Palacio de Gobierno, el primer ministro Ernesto Álvarez manifestó que la próxima adquisición de una flota de 24 cazas para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por un monto de US$3.500 millones aprobado por el Congreso, será definida de acuerdo con la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo.

“En cuanto a la financiación de los aviones, esto está enmarcado en un esfuerzo no solamente de defensa, sino de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y de la Cancillería. Y sustentada con el entendimiento y el ejercicio de la comprensión del señor presidente (José Jerí), en función a los cambios geopolíticos establecidos por el cambio presidencial en Estados Unidos (sic)”, declaró Álvarez.

El proceso de adquisición de aeronaves de guerra para la sustitución de los viejos Mirage 2000, MiG-29 y Sukhoi-25, recibió un espaldarazo cuando en diciembre de 2024 el Congreso dio el visto bueno al presupuesto. Para entonces, los estudios de la FAP determinaron que tres modelos cumplen con las necesidades de la defensa aérea: el francés Rafale F4, el sueco Gripen y el estadounidense F-16 Block 70.

En 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte, el entonces ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el comandante general de la FAP, Carlos Chávez Cateriano, viajaron a Estados Unidos, Francia y Suecia como parte de la evaluación de las tres ofertas.

Modelo. EEUU ha propuesto 12 ejemplares del caza F-16 Block 70; pero la FAP requiere 24. Foto: difusión

Como lo ha informado La República, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa y de la FAP, de momento la propuesta que encaja con los requerimientos del instituto armado, es la presentada por la empresa sueca Saab. Oficialmente, Estados Unidos propone 12 cazas (la FAP requiere de 24) modelo F-16 Block 70 por US$ 3.420 millones. No se conoce que haya mejorado la oferta.

Pero el primer ministro Ernesto Álvarez habló de una decisión de Palacio de Gobierno sobre la adquisición de los aviones de combate, que, según las fuentes consultadas, desconocen la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), la Contraloría General de la República y la FAP, entidades relacionadas con el proceso.

“Por todos es notorio de que Estados Unidos ahora ejerce un liderazgo no solamente regional, sino mundial, sumamente dinámico y sumamente activo”, argumentó el primer ministro.

“Por lo tanto, esa adquisición (de los 24 cazas) no corresponde a comprar camiones, ni comprar autos, sino es parte de una política estratégica que involucra el futuro del país. Y no solamente en el tema de defensa, sino en el aspecto de tecnología, en el aspecto de cierre de brechas de infraestructura, y también de en el aspecto comercial”, añadió.

Lo que Álvarez señaló era que la adquisición de la flota de aeronaves de guerra también implica la ejecución del “programa de compensación offset”, que compromete al país vendedor a invertir en proyectos de índole social, entre otros.

“Por tanto, (respecto a) la compra de los aviones, este gobierno entiende perfectamente que las circunstancias (en relación) al año pasado han variado sustancialmente”, indicó.

El primer ministro no se explayó en detalles, pero las fuentes consultadas entendieron que el gobierno de José Jerí tomaría una “decisión política” al momento de seleccionar el modelo de avión de combate que sustituirá a los Mirage 2000, MiG-29 y Sukhoi-25.

Así lo dijo Álvarez: “Estados Unidos ahora ejerce un liderazgo no solamente regional, sino mundial, sumamente dinámico y sumamente activo”. Sin embargo, hasta el momento, no se ha elegido el modelo a contratar, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Como ha publicado La República, el Ministerio de Defensa aprobó solo hace unos días el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, de la ACFFAA. Según dicho documento, antes de negociar el contrato se requiere de un estudio legal y técnico elaborado por un Comité Multidisciplinario. Esta instancia podría recomendar si en este caso aplica declarar la compra como Secreto Militar. De ser así, procedería la modalidad de la adquisición directa -no competitiva- al proveedor de la aeronave, en caso ésta sea la única que satisface las exigencias económicas y técnicas.

Una vez que el proyecto de modernización de los aviones de guerra se incluya en la Lista de Contrataciones, el proceso ingresará en el ámbito de la ACFFAA y de la Contraloría. Pero ni siquiera se ha llegado a este punto.

Para cumplir con las exigencias del Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, lo más probable es que se necesiten seis meses. Por lo que las fuentes consultadas consideraron que la selección del modelo ocurriría en el próximo gobierno. A menos que la administración del presidente Jerí haya decidido dejar de lado el proceso de la ACFFAA, lo que explicaría la declaración del primer ministro Ernesto Álvarez.

La modernización de la flota de aviones de combate debe ser una decisión de los peruanos.