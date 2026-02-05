El costo de la defensa de José Jerí será asumida por el Estado | Composición: LR.

El costo de la defensa de José Jerí será asumida por el Estado | Composición: LR.

Una reciente resolución del Despacho Presidencial oficializó que el Estado asumirá la defensa y auditoría legal del presidente José Jerí en el marco de las investigaciones en su contra por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Las indagaciones se iniciaron luego de que Jerí fuera captado en reuniones clandestinas con empresarios chinos y de que se contratara a cinco jóvenes mujeres poco después de que ingresaran como visitantes al Despacho Presidencial.

La resolución responde de manera favorable a la solicitud presentada por el mandatario el pasado 29 de enero. Esta decisión se ampara en la Ley del Servicio Civil y en una directiva de SERVIR, que permite que funcionarios y exfuncionarios reciban defensa legal con recursos públicos cuando son investigados por actos vinculados al ejercicio de sus funciones. Cabe precisar que el propio marco legal establece que, si finalmente se determina su responsabilidad, el beneficiario deberá reembolsar al Estado los gastos asumidos por su defensa.

TE RECOMENDAMOS LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Resolución que acredita que la defensa legal de José Jerí será asumida por el Estado | Foto: Despacho Presidencial.

Las investigaciones contra Jerí

José Jerí viene siendo investigado por las reuniones secretas y extraoficiales que sostuvo con importantes empresarios chinos, como Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, que no estaban registradas en la agenda oficial y se dieron en contextos poco transparentes, incluso dentro del Palacio de Gobierno y en locales cerrados por la autoridad municipal.

La investigación ha incluído también el caso de las cinco jóvenes que fueron contratadas por el Estado tras reunirse con José Jerí se inició luego de que un reportaje revelara que estas mujeres —como Guadalupe Vela, Cristina Beraún, Fiorella Melgarejo, Violeta Beas y Alicia Camargo— visitaron el Despacho Presidencial en Palacio de Gobierno y, días después, consiguieron contratos u órdenes de servicio en distintas entidades estatales, a veces con montos elevados que bordeaban los 11.000 soles y sin seguir los procedimientos habituales de selección