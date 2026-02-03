Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza incluirlo en demanda de amparo de Dina Boluarte para anular su vacancia

Pedro Castillo intentó anula su vacancia presidencial, pero no logró ser admitido en demanda de amparo. Foto: Composición/LR

Pedro Castillo intentó anula su vacancia presidencial, pero no logró ser admitido en demanda de amparo. Foto: Composición/LR

La Primera Sala Constitucional rechazó incluir al expresidente Pedro Castillo en el proceso de demanda de amparo presentado por su homóloga Dina Boluarte contra el Congreso, con el objetivo de anular la vacancia presidencial aprobada el 10 de octubre por incapacidad moral permanente.

De acuerdo con el órgano jurisdiccional, la petición que presentó la defensa legal de Castillo fue declarada improcedente. El abogado del exmandatario solicitó participar del proceso judicial como "litisconsortes facultativos" debido a que cuenta con interés en el resultado del caso.

TE RECOMENDAMOS LAS AVENTURAS DE JOSÉ JERÍ Y ROSPIGLIOSI CONTRA LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según la resolución judicial informada por RPP, el exjefe supremo recordó que, en diciembre del 2022, fue vacado por 101 votos y no con 104, como estipula la ley. Asimismo, rememoró que Castillo no contó con una defensa antes de que se declarara su vacancia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

No obstante, el colegiado mencionó que, luego de revisar la documentación presentada, la demanda solo le compete a Boluarte y el Parlamento. Por ello, "no se aprecia que la parte recurrente haya tenido participación alguna en dicho procedimiento".

Es más, los magistrados afirmaron que Castillo no tiene interés legítimo en el resultado del procedimiento judicial de acción de amparo, y que esto no resultaría perjudicial para sus derechos directa o indirectamente. Por tal razón, se desestimó.

PUEDES VER: Condorcanqui: más de 800 casos de abuso sexual infantil en riesgo tras despidos en fiscalía especializada

Poder Judicial evaluará acción de amparo de Dina Boluarte contra el Congreso

Por otro lado, la Primera Sala Constitucional admitió a trámite la demanda de amparo de Boluarte y la evaluará el próximo 12 de marzo a las 9 de la mañana a través de una audiencia virtual.

En esa sesión participará la expresidenta, su defensa legal y la Procuraduría del Congreso.

El recurso tiene como principal objetivo anular los efectos de la vacancia por incapacidad moral permanente contra Boluarte por la presunta vulneración al debido proceso, igualdad, derecho a la defensa y al honor y buena reputación.