Candidato de Avanza País sobre Alejandro Cavero: "No opino sobre imbéciles, no debería seguir en política"

El aspirante a diputado se mostró en contra de su colega del partido. Foto: Composición/LR

El aspirante a diputado se mostró en contra de su colega del partido. Foto: Composición/LR

Crisis y diferencias. El candidato a la Cámara de Diputados del partido político Avanza País, Jeanpier Valverde, se refirió a la actual gestión del congresista Alejandro Cavero, con quien forma parte de la lista de diputados de cara a las Elecciones 2026.

En ese sentido, Valverde no tuvo buenos comentarios sobre Cavero y lo calificó como "imbécil" a su compañero del partido. Además, aseguró que no debería seguir en política debido a que no "ha sumado nada" desde que asumió como parlamentario en 2021.

TE RECOMENDAMOS CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Necesitamos más personas preparadas que tengan la capacidad no solamente de aplicar y crear nuevas normas, sino de poder derogar todo lo que ya no sirve", comenzó. "¿Qué opina Alejandro Cavero?", interrumpió el periodista.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"La verdad, bueno, no opino sobre imbéciles. Es que yo quiero ser claro, para mí hay personas que de verdad no deberían seguir en política porque su sola presencia no solamente trae un perjuicio o mancha al partido, sino que prácticamente no ha sumado nada en estos 4 o 5 años", comentó.

PUEDES VER: Escándalo por franja electoral: reportan irregularidades en publicidad a favor de Nativa TV

Por otro lado, Valverde también comentó sobre la llegada de Phillip Butters a Avanza País y lo que en su momento fue su candidatura a la presidencia. Al respecto, según dijo, tuvo que ver "indirectamente" con la llegada de Butters al partido.

"No lo quisiera mencionar, pero Phillip Butters, yo sí sabía que era muy polémico y la llegada de Butters más o menos me recordaba a mí porque sabía que también de alguna forma era muy directo en algunas cosas, pero lo que le faltó quizás es un poquito de humildad", declaró.