HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Candidato de Avanza País sobre Alejandro Cavero: "No opino sobre imbéciles, no debería seguir en política"

El aspirante a la Cámara de Diputados, Jeanpier Valverde, criticó al actual parlamentario por su labor en el Congreso de la República.

El aspirante a diputado se mostró en contra de su colega del partido. Foto: Composición/LR
El aspirante a diputado se mostró en contra de su colega del partido. Foto: Composición/LR

Crisis y diferencias. El candidato a la Cámara de Diputados del partido político Avanza País, Jeanpier Valverde, se refirió a la actual gestión del congresista Alejandro Cavero, con quien forma parte de la lista de diputados de cara a las Elecciones 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, Valverde no tuvo buenos comentarios sobre Cavero y lo calificó como "imbécil" a su compañero del partido. Además, aseguró que no debería seguir en política debido a que no "ha sumado nada" desde que asumió como parlamentario en 2021.

TE RECOMENDAMOS

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

lr.pe

"Necesitamos más personas preparadas que tengan la capacidad no solamente de aplicar y crear nuevas normas, sino de poder derogar todo lo que ya no sirve", comenzó. "¿Qué opina Alejandro Cavero?", interrumpió el periodista.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"La verdad, bueno, no opino sobre imbéciles. Es que yo quiero ser claro, para mí hay personas que de verdad no deberían seguir en política porque su sola presencia no solamente trae un perjuicio o mancha al partido, sino que prácticamente no ha sumado nada en estos 4 o 5 años", comentó.

PUEDES VER: Escándalo por franja electoral: reportan irregularidades en publicidad a favor de Nativa TV

lr.pe

Por otro lado, Valverde también comentó sobre la llegada de Phillip Butters a Avanza País y lo que en su momento fue su candidatura a la presidencia. Al respecto, según dijo, tuvo que ver "indirectamente" con la llegada de Butters al partido.

"No lo quisiera mencionar, pero Phillip Butters, yo sí sabía que era muy polémico y la llegada de Butters más o menos me recordaba a mí porque sabía que también de alguna forma era muy directo en algunas cosas, pero lo que le faltó quizás es un poquito de humildad", declaró.

Notas relacionadas
Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

LEER MÁS
Escándalo por franja electoral: reportan irregularidades en publicidad a favor de Nativa TV

Escándalo por franja electoral: reportan irregularidades en publicidad a favor de Nativa TV

LEER MÁS
Monseñor Carlos García: “Ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano”

Monseñor Carlos García: “Ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

LEER MÁS
Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

LEER MÁS
RMP tras contrataciones a las amigas de Jerí: “Está claro que el presidente tiene ciertas debilidades”

RMP tras contrataciones a las amigas de Jerí: “Está claro que el presidente tiene ciertas debilidades”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025