El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga incurrió en una infracción al principio de neutralidad electoral durante el desarrollo de actividades oficiales realizadas en la región Lambayeque, durante su semana de representación.

A través de la Resolución N. 0171-2026-JNE, el máximo organismo electoral declaró infundado el recurso de apelación presentado por el parlamentario y ratificó lo resuelto previamente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque. El órgano electoral determinó que, durante campañas médicas promovidas como actividades de carácter oficial, se exhibieron símbolos vinculados a una organización política, lo cual contraviene las normas que regulan la neutralidad de las autoridades en período electoral.

TE RECOMENDAMOS CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

JNE.

El JNE precisó que, si bien los congresistas pueden realizar actividades de representación, estas no pueden ser utilizadas para difundir elementos partidarios ni asociarse a mensajes políticos, ya que ello afecta el principio de igualdad en la contienda electoral.

Según la resolución, el caso corresponde a una infracción al Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período Electoral, por lo que se confirma la existencia de la falta. No obstante, el fallo no establece una sanción económica directa, sino que mantiene lo dispuesto por el JEE, conforme al procedimiento previsto para este tipo de infracciones.

¿Qué fue lo que hizo Alejandro Aguinaga?

El congresista Alejandro Aguinaga participó en campañas médicas gratuitas realizadas el 31 de octubre y el 13 de noviembre de 2025, durante su semana de representación, en los distritos de Mórrope y Chongoyape, en la región Lambayeque.

De acuerdo con la fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque, estas actividades oficiales fueron difundidas en la red social Facebook, en la página denominada 'Alejandro Aguinaga congresista'. En el material audiovisual se observó la presencia de banners del despacho congresal que incluían, además del logo del Congreso y el pabellón nacional, el símbolo de la organización política Fuerza Popular, a la que pertenece el parlamentario.

PUEDES VER: Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

El JNE también advirtió que en uno de los videos se aprecia al legislador utilizando indumentaria asociada al color de su partido, así como una participación directa y protagónica en las actividades, lo que permitió la exposición visible de los símbolos partidarios ante los asistentes.

El organismo electoral concluyó que estas acciones se realizaron en el ejercicio de una función oficial, financiada con recursos públicos, y cuando las elecciones generales 2026 ya se encontraban convocadas. Por ello, determinó que la exhibición de símbolos partidarios durante dichas actividades favoreció a una organización política específica, lo que vulnera el principio de neutralidad electoral.