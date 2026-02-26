Junín: fallece alcalde de Coviriali tras recibir 2 disparos cuando iba a la Municipalidad

EsSalud informó el deceso del alcalde de Coviriali en Lima, ciudad a la que había sido trasladado por medio de un vuelo humanitario desde Junín tras recibir dos disparos cuando iba a su centro de labores.

El vuelo arribó aproximadamente a las 4.00 p.m y mientras era trasladado en una ambulancia al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, lamentablemente perdió la vida.

La tragedia aconteció en la mañana de este jueves 26 de febrero cuando a la altura del recreo El Zúñiga, en el sector de Bellavista en el distrito de Coviriali. A ese lugar llegaron dos sujetos con cascos rojos a bordo de una motocicleta y atacaron al burgomaestre.

Tras el siniestro, el alcalde fue trasladado hacia el Hospital Manuel Higa Arakaki de la ciudad de Satipo donde fue estabilizado, sin embargo, se requería que sea trasladado a un centro de mayor complejidad.

Alcalde no había denunciado amenazas

Sobre los motivos del asesinato contra Ureta Campos, el policía a cargo del caso indicó que el burgomaestre no había reportado ser víctima de extorsión.

"El móvil está en investigación, no hemos recibido denuncias anteriores de amenazas, ni extorsión, ni nada, al parecer vamos a deslindar estos acontecimientos ya que años anteriores, o meses antes, no hemos tenido denuncias ni el alcalde se ha acercado a la comisaría", dijo.