Mirtha Vásquez sobre Jerí: “Es importante tener un presidente que no sea un monigote o marioneta de nadie”

La candidata al Senado Mirtha Vásquez por el partido Ahora Nación fue parte de la sección ‘La hoguera electoral’ del programa ‘Arde Troya’ e invocó a la población a “escoger de manera responsable” en estas próximas elecciones porque es fundamental contar con gente que, desde adentro, quiera “volver a la democracia”. “Es importante que tengamos un presidente que realmente no sea, como este señor Jerí, un monigote o marioneta de nadie”, dijo tajantemente en conversación con Juliana Oxenford.

Con respecto al caso Chifagate, que involucra a José Jerí, la ex primera ministra opinó que es un “escándalo” no tanto por ver las conductas reprobables de un presidente de la república, sino por “cómo se está queriendo gobernar el país” desde hace unos años. “Esa manera de gobernar hay que desterrarla, ningún presidente o alguien que ejerza la máxima majestad no puede tener ese tipo de comportamientos”, dijo Vásquez y señaló también a los anteriores mandatarios Dina Boluarte, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.

TE RECOMENDAMOS CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En esa línea, indicó que “necesitamos fortalecer la investidura presidencial y que ya no sea el Congreso quien controle todo el poder, sino que el presidente ejerza su función como debe de hacerlo”. Además, resaltó que dentro de su partido se encuentra gente de “trayectoria limpia, con experiencia y que ha confrontado con el poder”.

Asimismo, la expresidenta del Consejo de Ministros arremetió contra el Parlamento y lo acusó de haber acabado con el equilibrio de poderes y haberse irrogado “todo el poder”. “El que gobierna no es el señor Jerí, sino el Congreso y por eso Rospigliosi puede salir a amenazar a jueces y escupirnos y burlarse en nuestra cara, los congresistas pueden pegarle a quien se les cruza por la calle ¿no? ¿Saben por qué? Porque es la expresión del poder acumulado que no puede pasar dentro de un Estado… Rospigliosi se mete a cada rato a las audiencias a decir ‘cuidado, los vamos a sancionar’, como si él fuera el rey, y es el que ha colocado a la JNJ”, refutó Vásquez.

Por otro lado, la candidata al Senado salió en defensa del líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, quien, como se recuerda, fue cuestionado por su paso por prisión y su postura frente a ideologías extremas, que ya habrían “quedado en el pasado”. “Esto lo aprovecha mucho la derecha, porque te vende el cuco de que el izquierdismo es aliado del terrorismo, y eso es totalmente falso”, señaló.